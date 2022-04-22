نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشتريه من برة تاني.. طريقة عمل البرجر على أصولها وسر التتبيلة الخطيرة أحلي بكتير من الجاهز في المقال التالي
طريقة عمل برجر المطاعم الشهيرة من أكثر الطرق التي من الممكن أن يتم عملها واتباع خطواتها في البيت وبأقل الإمكانات من الممكن ن تقومي بعمل أفضل نوع من أنواع البرجر المصنوع بالمحلات ويقبل على شرائه الكثيرون، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن كيفية عمل البرجر المصنوع من اللحم البقري حيث أنها تعد من الوصفات التي يقبل على الشراء لها الكثير من الناس في حين أن الطريقة لإعدادها في المنزل سريعة وبسيطة ولا تحتاج إلى أي مجهود من ربة المنزل، وتعتبر نوعية وصفة البرجر من الوصفات اليسيرة في إعدادها والتي من الممكن أن يتم صنعها بأقل الإمكانات في المنزل وإليكِ أهم الخطوات الأساسية لعمل البرجر، والطريقة التي من الممكن أن تُتبع للتحضير السريع للوصفة.
طريقة عمل برجر المطاعم الشهيرة
عمل برجر المطاعم الشهير من الممكن أن يتم ولكن إذا ما توفرت كل عناصر الوصفة الأساسية والتي تعطي أفضل قوام للوصفة، حيث تعتبر وصفة البرجر من الوصفات المفضلة للكبار وللصغار وأهم مكوناتها ما يلي:
مكونات لعمل برجر المطاعم
من الممكن أن تقومي بصنع لحم وصفة البرجر من خلال الاستعانة بما يلي:
- كيلو من مكون اللحم المفروم فرمًا ناعمًا.
- بصل مفروم ناعم.
- بقدونس مفروم.
- كمية مناسبة من مكون ملح الطعام.
- توابل البرجر.
- ربع كوب مكون فول الصويا.
- ربع ملعقة من مكون البيكينج بودر.
- فلفل أسود مطحون ناعم بمقدار ملعقة صغيرة.
طريقة التحضير للبرجر في المنزل
أهم الخطوات الأساسية لعمل برجر اللحم ما يأتي:
- الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة باللحم المفروم بوضعه بالوعاء الملائم.
- قومي بإضافة التوابل وبقية المكونات الأساسية للوصفة حيث يتم الخلط الجيد.
- لا بد وأن تكون مختلف المكونات متجانسة ومتداخلة جيدًا.
- ضعي فول الصويا مع المكونات ولكن بعد أن يتم نقعه جيدًا بالماء ثم تصفيته تمامًا.
- بعد الخلط الجيد يتم التشميع للحم.
- لا بد من تشكيل اللحم في صورة وحدات صغيرة مستديرة.
- استعيني بالجريل لشوي البرجر ويقدم مع الخبز الكايزر والكاتشب
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