طريقة عمل داوود باشا بطريقة مبسطة بالمنزل وبخطوات سهلة

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طريقة عمل داوود باشا سهلة وبسيطة، حيث أنها من الأكلات الشهيرة في تركيا، وأصبحت منتشرة في مصر، فهي تعتمد في طهيها على اللحم المفروم الذي يفضله الكثير، حيث يفضل كبار السن تناول اللحم المفروم الذي يكون سهل في عمليات الهضم، وتنوع الأمهات في تقديمه وطهيه.
كما أن الكفتة من الأكلات الشهية التي يرغب الجميع في تناولها، ومن بينها كفتة داوود التي يضاف إليها الصلصة لتصبح لذيذة في الطعم، ومميزة في لون الأطباق، كما يضاف إلى مكوناتها الخضروات التي تغذى الجسم، فهي تكون طبق مكون من لحم مفروم وصلصة وخضروات.
طريقة عمل داوود باشا بطريقة مبسطة
تحتوى كفتة داوود باشا في مكوناتها على نسبة بروتين عالية، لأنها تحتوى على اللحوم، حيث تم الجسم بطاقة عالية تجعله في نشاط طوال اليوم، ويمكن تحضيرها خلال نصف ساعة، كما إنها من الأطباق المختلفة في الكفتة، ولابد من توفير المكونات التالية لتحضير اللحمة.
مكونات عمل كفتة داوود باشا
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- كمية من الكزبرة المفرومة.
- ملح وفلفل أسود وبهارات مثل القرفة والبابريكا والحبهان المطحون.
- ثوم مفروم.
- بقدونس مفروم.
- بصلتين كبيرتين مفرومين.
- ملعقتين من الزيت كبيرتين.
مكونات خليط الصلصة
- حبتين من الطماطم المفرومة.
- ثلاث ملاعق من الصلصلة.
- ثوم مفروم.
- حبتين من البصل مفرومين.
- فلفل أخضر وأحمر مفروم.
- كوب من الماء.
- ملح وفلفل أسود وبهادات مشكلة.
طريقة تحضير كفتة داوود باشا بالمنزل
تحضر كفتة داوود باشا خلال دقائق بسيطة بمجرد تحضير الكفتة والصلصة، فهي من الأكلات التركية اللذيذة، والتي أصبح الكثير من المصريين يفضلون تناولها ويبحثون عن طريقة تحضيرها في المنزل، ويمكن تحضيرها بكل سهولة، ولكن لابد من إتباع الخطوات التالية.
- أولاً نحضر إناء واسع ونضع فيه اللحم المفروم والبصل والثوم والكزبرة والبقدونس والبهارات وجميع المكونات.
- نقلب جميع المكونات جيداً ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة، ثم نشكلها على هيئة كرات متوسطة الحجم.
- نحضر صينية مدهونة زيت ونرص بها كرات الكفتة وندخلها الفرن لمدة عشر دقائق حتى تنضج.
- نترك الكفتة حتى يتم تحضير الصلصلة.
- نقوم بتحضير إناء ونضع فيه جميع مكونات الصلصة ونتركها على النار حتى تنضج.
- نضع كرات اللحم في الصلصة وتوضع على النار لعدة دقائق حتى تصبح الكفتة جاهزة.
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