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عمل الفايش الصعيدي بالمنزل خطوة خطوة بالمقادير، حيث أن الفايش من أشهر مخبوزات الصعيد في مصر، فإن المخبوزات بمختلف أنواعها منتشرة في كل مدن البلد، ولكن توجد بعض المخبوزات تشتهر بها بعض المناطق والمدن في مصر كالفايش، فلذلك وجدنا العديد من عشاق الفايش الصعيدي يبحثون عن طرق عمل الفايش الصعيدي بالمنزل، لذلك وفر موقعنا علي المواطنين البحث وسوف يقدم موقع ثقفني تفاصيل عمل الفايش في المنزل بالخطوات. مقادير تحضير الفايش اللذيذ إحضار كيلو إلا ربع من الدقيق.

تجهيز كوب ونصف من الحليب المغلي.

نعد كمية من السمن مناسبة مقدارها كوب.

نأخذ من الكركم ملعقة ونصف كبيرة.

نحضر ملعقة ونصف كبيرة من الحمص المقشر والمطحون.

نعد نصف ملعقة من بودرة المحلب الذي يشتري من عند العطار.

نأخذ ربع ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من السكر. خطوات تحضير الخميرة للفايش نجهز كلا من الحمص المطحون والسكر ونصف كوب من الحليب المغلي. نحضر برطمان زجاجي يكون محكم الغلق. نسكب جميع المكونات داخل البرطمان نضعه في مكان معتم مصل فرن البوتاجاز أو في دولاب المطبخ. للتخمير نتركه لمدة 3 أيام إذا كان فصل الشتاء أما في فصل الصيف نتركه لمدة يوم كامل أي 24 ساعة. طريقة عمل الفايش الصعيدي بالمنزل نحضر إناء نفرغ فيه محتويات البرطمان الزجاجي بعد التخمير. نضيف عليها حوالي ربع كوب من الدقيق وربع كوب من الحليب المغلي ثم نخلط محتويات الإناء حتي يصبح الخليط متجانس تماما. نغطي الوعاء بالكيس ونتركه في مكان دافئ ومعتم لمدة لا تقل عن 120 دقيقة أي ساعتين. نحضر وعاء كبير للعجن نضيف فيه كلا من الخميرة والمتبقي من الحليب الساخن والكركم والسمن المذابة. نسكب الدقيق ومعه المحلب والملح ونقلب جميع المكونات مع بعضها حتي تمتزج ونستمر في عجن المكونات لمدة ربع ساعة. إذ وجدنا العجينة غير مناسبة يمكن إضافة بعض الدقيق حتي تصبح متماسكة وطرية. نغطي الوعاء بالكيس ونتركه في مكان دافئ لمدة ساعة. نسخن الفرن ثم نقوم في تشكيل الفايش علي شكل أصابع طويلة في الصاج أو علي شكل أقراص ثم نضعها في صاج مدهون بالزيت، نترك العجين يرتاح لمدة نصف ساعة. ندخلهم الفرن لمدة 20 دقيقة ونخرجها تقطع ثم ندخلها الفرن حتي تصبح مقرمشة. عمر شويل - جدة عمل الفايش الصعيدي بالمنزل خطوة خطوة بالمقادير - ثقفني

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