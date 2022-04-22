بالخطوات طريقة عمل كحك العيد المصري الدايب بالملبن والعجوة في المنزل

طريقة كحك العيد كحك العيد من الحلويات التي يتم عملها في الأعياد، هي تعتبر عدد من عادات البيوت المصرية التي ترتبط دائما بالأعياد، كما يتميز أن له مذاق شهي ولذيذ عند الكبار والصغار فلا يخلو بيت من عمل الكحك في البيت، لذلك العديد من السيدات يرغبن في عمل الكعك مثل المحلات بمذاق شهي ولذيذه وسوف نعرض لهم طريقه لعمل الكيك سهلة، بمكونات بسيطة وسوف يكون مثل الكعك الجاهز تماما وسنقدم لكم الطريقة من خلال موقع ثقفني.

طريقة عمل كحك العيد

يتم تقديم كعك العيد في الأعياد والمناسبات المختلفة والافراح، لذلك ترغب السيدة في عمل طريقة سهلة وبسيطة ويكون مثل الجاهز وتأتي الطريقة على النحو التالي

طريقة عمل كحك العيد



المقادير

1 كيلو دقيق من الدقيق الفاخر.

نصف كوب من السمنة.

ثلاث ملاعق سكر مطحون.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

كوب من السمسم.

ملعقة صغيرة من رائحة الكعك

ملعقة صغيرة من الملح والسكر البودر لتزيين الكعكة

كوب من اللبن.

طريقة تحضير كعك العيد

قومي باتباع الخطوات التاليه:

احضري وعاء وقومي بوضع الدقيق والسكر والبيكنج باودر والسمسم ورائحة الكعك.

اخلطي جميع المكونات الجافة السابقة ثم نضيف إليها مقدار السمن، وقلبى حتى يتم تداخل الدقيق مع السمن بشكل تام.

ثم ضيفي اللبن واستمري في التقليب حتى تصبح عجينة متماسكة ومتجانسة.

ثم ترك العجينه لمده من 10:15 دقيقه لكي ترتاح تماما.

بعد ذلك قومي بعمل كور ونقش فيها بالقوالب الخاصه بها أو من خلال المنقاش اليدوي.

ضعي عجينة الكعك بعد تشكيله في الصينيه ولا يتمم لها بأي مادة دهنية

ثم تركها قليل لكي تتخمر، وبعد ذلك ضعيها فى الفرن حتى تاخذ لون ذهبى فاتح

اخرجيها من الفرن ثم اتركيها لتبرد وهم يرش السكر الناعم فوقه.

يمكن استخدام الملبن أو العجوة لوضع داخل الكعك نوع من الحشو حسب الرغبه، حيث اثناء تشكيل العجينه يتم وضع الملبن أو العجوة بداخلها ثم أحكام إغلاقها وادخلها الفرن.

طريقة عمل كحك العيد بالعجوة

لضمان نجاح الكحك يجب اتباع الاتي