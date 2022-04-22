طريقة عمل الفتة باللحمة الضاني فى المنزل لوجبة غداء لأسرتك

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الفتة من أفضل الوجبات التى يتم إعدادها في جميع الأوقات سواء كان فى شهر رمضان الكريم أو فى عيد الأضحى المبارك، لذلك تبحث كل ربة منزل عن طريقة عمل الفتة فى المنزل بكل سهولة. مكونات لحم البروكلي: 4 شرائح فيليه الستيك مقطعة إلي شرائح طويلة.

1 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة خل.

2 كوب بروكلي مقطع إلي قطع متوسطة.

نص ملعقة صغيرة زيت السمسم.

2 ملعقة كبيرة ماء.

1 ملعقة كبيرة سكر بني.

فص ثوم مهروس.

1 ملعقة كبيرة صوص الصويا.

1 ملعقة كبيرة نشا. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع النشا، والخل، واللحم وتركها لمدة نصف ساعة. نقوم بتسوية البروكلي على البخار لمدة 10 دقائق في المصفاة وتحتها ماء مغلي حتي لا بتسوي بالكامل. نقوم بخلط صوص الصويا والسكر البني بملعقة نشا، وماء في الوعاء. نقوم بإحضار مقلاة وتسخينه ووضع زيت السمسم على نار عالية ووضع اللحم وتركها لمدة دقيقه ونقوم تقليلها على جميع الإتجاهات وإزالتها وتركها. ونقوم بوضع في المقلاة زيت الزيتون، وزيت نباتي، ووضع الزنجبيل، والثوم، وتقليبهم جيداً ووضع اللحم ونقوم بوضع البروكلي وتقليبه. نقوم بوضع صوص الصويا والسكر البني مع التحريك حتي يغلي ويتكاثف الخليط، ونقوم برفع المقلاة من على النار وإحضار أطباق التقديم ووضعها وتقديمها ساخنا مع الخضار أو النودلز. مكونات لحمة بالطريقة الإيطالية: 1حبة من البصل المقطع إلي شرائح.

فص ثوم مقطع شرائح.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

٣٠٠ جرام اللحم البقري مقطع إلي شرائح رقيقة.

1 حبة من الفلفل الأصفر المقطع إلي شرائح.

٤٠٠ جرام طماطم مفروم ناعم.

1 حبة فرع الروزماري مفروم.

حفنة زيتون أسود منذوع البذور. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع زيت الزيتون وتسخينه على نار ووضع البصل، والثوم، وتقليبهم لمدة 5 دقائق حتي يصبح ذهبي الون. نقوم بوضع شرائح اللحم، والفلفل الأصفر، والطماطم، والروزماري وتركهم لمدة 15 دقيقة حتي تسوي اللحم. وضع القليل من الماء المغلي والإستمرار في التقليب وإحضار ووضع الخليط وتخزينه بالزيتون الأسود وتقديمه. مكونات فتة الحمص باللحمة المفرومة: نص كيلو جرام لحمة مفرومة ناعماً.

حبة بصل مفروم ناعماً.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة بودرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة بهارات مشكل.

2 ملعقة كبيرة زيت.

4 أكواب كبيرة زيت.

4 أكواب محمص.

1 كوب حمص.

1 كوب ماء سلق.

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون.

3 أرغفة خبز مقطع لمكعبات ومحمص. مكونات تحضير الصلصة: نص كوب طحينة.

1 كوب حمص مسلوق.

ربع كوب عصير الليمون.

1 كوب لبن زبادي.

2 فص ثوم مهروس.

رشة ملح. مكونات للتزيين: بقدونس حسب الرغبة.

مكسرات مطحونة حسب الرغبة.

فلفل أحمر حار حسب الرغبة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار مقلاة ووضع الزيت وتسخينه ووضع البصل وتقليبه حتي يذبل ووضع اللحمة، والملح، والفلفل الأسود، والبهارات المشاكل وتقليبها حتي تستوي اللحمة وتصفيتها من الزيت ووضعها في طبق. نقوم بسلق الحمص في الماء بالملح وتصفيته من الماء وتركه جانباً ونقوم بإحضار أطباق التقديم ووضع الخبز في الأطباق ووضع الحمص المسلوق، والكمون، وكوب ماء السلق فوقها. ونقوم بوضع الحمص، والطحينة، واللبن، وعصير الليمون، والثوم، والملح، وضربهم في الخلاط الكهربائي حتي تصبح صلصة ناعمة. نقوم بوضع الصلصة فوق الحمص المسلوق ونقوم بإضافة اللحمة وتزيينها بالمكسرات المحمصة، والبقدونس، والفلفل الأحمر وتقديمه. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفتة باللحمة الضاني فى المنزل لوجبة غداء لأسرتك - ثقفني

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