لوجه كالبدر.. كريم البقدونس والنشا لبشرة صافيه بيضاء بدون تجاعيد وكوني أجمل فتاة في العيد

بسبب ما تقوم به الكريمات الكيميائية بالتأثير السلبي على البشرة، فأصبح الأطباء ينصحون باستعمال كريمات بمكونات طبيعية، حتى تستفاد البشرة بها بصورة كاملة، وبعد أن أظهرت الأبحاث الطبية بوجود الكثير من الفوائد التي تخص كريم البقدونس والنشا، فوجدنا أن هناك فئة كبيرة من الناس تبحث عنه، وهذا ما سنقوم بتسليط الضوء عليه داخل هذا المقال.

كريم البقدونس والنشا

تتم الاستفادة من الفوائد المهولة التي يقدمها كريم النشا والبقدونس، وذلك من خلال اتباع تلك الخطوات الآتي ذكرها:

مكونات ماسك البقدونس

نصف كوب من عصير البقدونس.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

وملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

طريقة تحضير ماسك البقدونس للبشرة

أولًا نقوم بإضافة عصير البقدونس داخل وعاء، ويتم إضافة النشا إلى العصير، وذلك مع الخلط باستمرار، حتى نتحصل على قوام متجانس.

ثم يتم رفع الخليط على النار بدرجة حرارة متوسطة، حتى نتحصل على قوام كريمي.

بعد ذلك نقوم بوضع زيت جوز الهند وزيت الورد، وذلك مع الخلط باستمرار، حتى نتأكد من تجانس المكونات جيدًا.

ثم تأتي خطوة وضع الخليط داخل الثلاجة حتى يبرد بعض الشيء.

بعد ذلك على الجانب الآخر نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر، حتى نتخلص من أي زيوت متواجدة به.

ثم نقوم بوضع الكريم على الوجه بصورة كاملة، ويتم تركه قبل الذهاب إلى النوم، ويتم غسل الوجه بعد ذلك في الصباح.

بعد ذلك من الأفضل أن يتم استخدامه بصورة يومية على مدار الأسبوع، حتى نتحصل على نتائجه المذهلة.

فوائد ماسك البقدونس والنشا للوجه

فهذا الكريم يقوم بالقضاء على خلايا الجلد الميتة، وذلك بالإضافة إلى قدرته السحرية في التخلص من التجاعيد.

كما يقوم هذا الكريم بإعطاء درجة اللامعان والترطيب المطلوبة للبشرة بصورة طبيعية دون أن وجود أي آثار جانبية على البشرة، وهذا هو المطلوب.

بينما ويعمل هذا الكريم على تبييض البشرة وإزالة أي تصبغات داكنة بها.

وفي الختام نكون قد انتهينا من عرض طريقة تحضير كريم البقدونس والنشا بالمنزل بصورة سهلة دون أي صعوبة، وبالتالي سنستطيع أن نقوم بحل أي مشكلة مزعجة بالبشرة من خلال الاستخدام اليومي لهذا الكريم الطبيعي للبشرة، والذي يحتوي على عناصر طبيعية تحتاجها البشرة على مدار اليوم.