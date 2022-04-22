طريقة عمل عجينة القطايف من أبرز الوصفات التي تبحث عنها السيدات في جميع أنحاء العالم، وخاصة بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك ورغبتهم في القيام بتحضير وتجهيز عجينة القطايف في المنزل بدلاً من شرائها من المحال التجارية، حيث يُمكنك القيام بتحضيرها دون مجهود إلى جانب أن مكوناتها متوفرة في أي بيت، ويُمكنك حشوها على حسب الرغبة، لذا سوف نوضح لكم طرق مختلفة لعملها.

طريقة عمل عجينة القطايف

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على عجينة قطايف مُميزة لابد من اتباع الآتي:

مكونات عجينىة القطايف

كوبان فقط من الطحين المنخول بشكل جيد.

نصف كوب من السميد.

السكر على حسب رغبتك.

كمية مناسبة من الماء.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة فانيلا.

ملعقة من البيكنج بودر.

طريقة عمل وتحضير عجينة القطايف

ننخل الدقيق أولاً بشكل جيد.

يتم تجهيز الخلاط الكهربائي ثم نضع فيه الطحين، والسميد، والماء ونبدأ في الخلط.

نستمر في الخلط ثم نضيف الفانيلا، والبيكنج بودر، والملح، والسكر ونستمر في الخلط حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نُجهز صينيه ونرفعها على نار متوسطة الحرارة ونتركها كي تسخن.

نسكب كمية مناسبة من العجنية على شكل دائري ثم ننتظر حتى تنضج ويُصبح لونها ذهبي.

يتم وضعها على قطع من القماش القطني ثم نحشوها بأي حشوة على حسب الرغبة.

طريقة عمل عجينة القطايف بدون سميد

بعض الأشخاص لا يفضلون السميد في العجينة فيُمكنك الاستغناء عنه عن طريق اتباع ما يلي:

مكونات عجينة القطايف بدون سميد

كوب فقط من الدقيق المنخول أو الطحين.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب حليب.

رشه من الملح.

طريقة التحضير