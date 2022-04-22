طريقة تحضير فيليه اللحم بالبروكلي “اصنعيها بنفسك” تعرفي علي وصفة فيليه اللحم بالبهارات

طريقة تحضير فيليه اللحم بالبروكلي من أكثر الأطعمة الصحية جدًا كما يمكن لأشخاص الذين يتبعون الحميات الغذائية تناول هذا الطبق لاحتوائه على الخضروات مثل البروكلي كما أنه لا يوجد به نسبة كبيرة من الدهون فالمعروف عن قطعة اللحم الفيليه أنها من لحم البقر حيث تكون من الوسط لذلك سريعة الطهي، ولا تأخذ وقت كبير في تحضيرها سوف نقدم لكم تفاصيل أكثر وجبة نجاحًا على الإطلاق.

طريقة تحضير فيليه اللحم بالبروكلي

يحضر الفيليه بالبروكلي بالعديد من الطرق، ويضاف إليه الكثير من الخضروات لكن يفضل استخدام البروكلي لأنه صحي، وخفيف، والطريقة كالتالي:

مكونات الصلصة

٢٠٠ جرام من البقدونس المفروم.

٢٠ جرام من زيت الذرة لتحمير.

٥ جرامات من زيت الذرة.

٨ جرام من الثوم المفروم.

٢٠٠ جرام زيت سمسم.

١٢٠ جرام من السمسم.

٤٠ جرام صويا صوص.

٥٠٠ غرام مرقة دجاج.

٢٠٠ جرام قرون ذرة.

٨٠٠ جرام فيليه لحم.

١٠ حرام فلفل اسود.

٢٠٠ جرام بروكلي.

٢٠ جرام دقيق ذرة.

١٠ جرام من السكر.

١٠ جرام من الملح.

٤ جرام زنجبيل.

طريقة تحضير فيليه اللحم

في البداية قومي بتقطيع البروكلي، والذرة إلى شرائح بالطول إلى أن تكون رفيعة.

ثم سخني طاسة ثم ضعي زيت السمسم ثم ضعي البروكلي، والذرة في الزيت لمدة ٣ دقائق ثم أضيفي البقدونس.

بعد ذلك قومي بغسل قطعة اللحم جيدًا، وجفيفيها ثم قومي بتقطيعها.

يجب الآن تشوحها في زيت الذرة في الفرن.

في النهاية غمسي قطع اللحم بزيت السمسم ثم ضعيه فوق البروكلي، وشرائح الذرة.

تحضير الصلصة

قومي بقلي البصل، والثوم، والزنجبيل بزيت الذرة، ويقلب جيدًا.

ثم بعد ذلك أضيفي السكر، ومرقة اللحم، والملح، وبعض الماء ثم قومي بتقليب الخليط قليلاً.

اتركي الخليط حوالى ٥ دقائق على النار ثم ضعي دقيق الذرة، وقلبيه باستمرار حتى تصبح الصلصة سميكة بعض الشيء.

قومي بإضافة الصويا صوص للصلصة ثم قلبي جيدًا.

قومي بتقديمها مع اللحم الفيليه ثم توضع عليه، وتقدم ساخنة، وبالهنا والشفا.

طريقة تحضير فيليه اللحم بالبهارات مع الخضروات المشكلة الشهية

مكونات فيليه اللحم بالبهارات كالتالي:

لحم فيليه ٤ قطع (حوالي ٢٥٠ جرام)

خضروات مشكلة ١٠٠ جرام (جزر ، كوسه ، بروكلي).

البطاطس ١٥٠ جرام.

ملح ١٠ جم.

فلفل أبيض ١٠ جم.

الكزبرة الخضراء ٢٠ جرام.

مكونات الصلصة

البصل ٢٠٠ جم مفروم.

فلفل أسود١٠٠ جرام.

مسحوق ديمي جلاس ٢٠٠ جرام.

مرق الدجاج ٤ مكعبات.

الزبدة ٨٠ جرام.

دقيق ٥٠ جم.

كريمة الطبخ٣٠ جرام.

طريقة التحضير