طريقة تحضير كيك الشمواه بمكونات بسيطة .. كيك بارد لذيذ لعشاق التغيير في رمضان، نشارك معكم من خلال موضوعنا اليوم وصفة بسيطة لعمل كيكة الشمواه الباردة، وذلك بطريقة مختلفة تناسب أيام شهر رمضان الكريمة التي نعيشها. إليكم كيك الشمواه المخصص لشهر رمضان بطريقة رائعة في التقديم وبتزيين بسيط جداً، وهي تقدم باردة بعد الإفطار وطريقة تحضيرها في منتهى السهولة.

تحضير كيك الشمواه بمكونات بسيطة

المقادير اللازمة لعمل الكيك والكريم كراميل:

كوب إلا ربع حليب بمقدار 180 جرام.

القليل من عصير الليمون.

نصف كوب + 2 ملعقة كبيرة زيت بمقدار 137 جرام.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

رشة فانيليا + ملعقة كبيرة ممسوحة بيكنج بودر.

كوب سكر بمقدار 200 جرام أو على حسب الذوق.

كوب ونصف دقيق بمقدار 180 جرام.

ربع كوب كاكاو خام بمقدار 25 جرام.

4 أكواب حليب بمقدار 960 جرام.

15 قطعة بسكويت سادة.

4 باكيت كريم كراميل بمقدار 320 جرام.

نبدأ بتحضير الكيك بإضافة الحليب وعصير الليمون في الخلاط الكهربائي ثم نضف الزيت والبيض، مع إضافة السكر والفانيليا ثم نخلط المكونات جيداً حتى يتضاعف حجم الخليط ويصبح فاتح اللون، وبعد ذلك نضف الدقيق البيكنج بودر والكاكاو الخام ويمكنك إضافة ملعقة صغيرة من النسكافيه، وبعد ذلك نخلط مجددا فقط حتى تندمج المكونات مع بعضها جيداً، ثم نأخذ قالب تشيز كيك مقاس 23 سم ونثبت به ورقة زبدة مع القليل من الزيت، ثم نسكب خليط الكيك وندخل القالب فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية رف أوسط لمدة 30-25 دقيقة، وبعد ذلك نخرج القالب ونتركه يهدأ قليلاً ثم نسقيه كوب إلا ربع من الحليب ونترك الكيك حتى يتشرب الحليب بالكامل.

كيك الشمواه بمكونات بسيطة

ومن جانب آخر نجهز طبقة الكريم كراميل بإضافة الحليب في إناء معدني ونضف إليه بودرة الكريم كراميل، ثم نرفع الإناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يغلي الخليط وبعد ذلك نضع البسكويت في الخلاط ونضف إليه خليط الكريم كراميل، ويمكنك إضافة 3 ملاعق من القشطة أو 3 قطع من جبن كريمي أي نوع، ثم نخلط جيداً وبعد ذلك نسكب هذا الخليط على الكيك بعد أن يبرد، ثم نتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة ثم ندخله الثلاجة حتى يبرد تماما ويتماسك، ثم نأخذ قطعة ورق ونقصها على شكل هلال ونجمتين ونضعها على سطح الكيك، ثم نرش رشة من الكاكاو الخام حتى نغطي الطبقة بالكامل وبعد ذلك نزيل الورق ونفتح القالب، ثم نقطع الكيك ويصبح جاهز للتقديم بطعم لا يقاوم.