كريم القرنفل السحري لتبييض الوجه 3 درجات وشده من أول أستخدام هتلاحظي النتيجة

كريم القرنفل لتبييض الوجه، يعتبر كريم القرنفل من الكريمات الطبيعية التي تعمل على محاربة الشيخوخة والتجاعيد التي توجد في البشرة كما أنه يعمل على مقاومة اكسدة البشرة وأيضاً هو كريم أمن جداً على البشرة وذلك لأنه مكون من مكونات طبيعية فقط لا يحتوي على أي مكونات كيميائية، ويتم تحضير كريم القرنفل في المنزل بكل سهولة وبتكلفة بسيطة جداً وهو بديل لكثير من الكريمات غالية الثمن.

كريم القرنفل لتبييض الوجه

يتكون كريم القرنفل من مكونات طبيعية محدودة جداً ولكن هذه المكونات تحتوي على الكثير من العناصر المهمة للبشرة، وله أيضاً فوائد كثير جداً وطريقة عمل كريم القرنفل هي:

المكونات:

عدد ثلاث ملاعق قرنفل.

كوب واحد من الماء.

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق صغيرة جل الصبار.

عبوة فارغة.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع كل من الثلاث ملاعق من القرنفل المطحون أو من الممكن أن نستخدم قرنفل عادي في وعاء قابل للوضع على النار وبعد ذلك نضيف اليه كوب من الماء. وبعد ذلك نضع الوعاء على النار الهادئة ونتركه فترة حتى يغلي، وبعد ذلك نرفعه من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً وبعد ذلك نصفيه باستخدام قطعة من الشاش إذا قمنا باستخدام قرنفل مطحون. بعد ذلك نقوم بأخذ كمية ٣ ملاعق كبيرة من مغلي القرنفل ونضعها في طبق صغير وبعد ذلك نضع عليها معلقة صغيرة من زيت جوز الهند. وبعد ذلك نقوم بوضع عليهم مقدار ٣ ملاعق من جل الصبار، ونخلط المكونات معاً جيداً حتى نحصل على قوام كريمي. وفي النهاية نضع المزيج في العبوة الفارغة ويجب أن تكون نظيفة ومحكمة الغلق، ونضع العبوة التي بها الخليط في الثلاجة لمدة ٧ أيام.

خطوات أستخدام الوصفة لتبفتيح البشرة