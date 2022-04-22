وصفة تحضير شوربة الحب الحجازية المتميزة

وصفة تحضير شوربة الحب الحجازية تعتبر من المأكولات المتميزة المشهورة في المطبخ السعودي حيث أن مكونها الأساسي القمح ويضاف إليها البهارات والتوابل حيث يتم إضافة اللحم أوالدجاج ويمكن صنعها بدون لحم أو دجاج، حيث تحتوى شوربة الحب الحجازية على فائدة كبيرة لجسم الإنسان، وذلك لأنه يوجد بها الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم من المعادن والفيتامينات، حيث تمد الجسم بالطاقة اللازمة له، فهي من الأكلات الصحية المفيدة لكل من الكبار والصغار وذلك لاحتوائها على حبوب القمح التي تساعد في الشعور بالشبع، فهي أيضا مفيدة للمرأة الحامل والجنين، حيث أنها من الأكلات المفضل تواجدها على سفرتك في شهر رمضان المبارك، حيث يمكن اعدادها بمنتهى السهولة لأنها لا تأخذ وقت ولامجهود وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن وصفة تحضير شوربة الحب الحجازية.

وصفة تحضير شوربة الحب الحجازية

المقادير

2 حبة بصل مفرومة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

1 كوب من القمح المغسول جيدا.

1/4 كيلو لحم مقطع.

2 فص ثوم مهروسين.

2 من حب اللومي.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود.

رشه هيل.

رشه قرفة.

عصير ليمونه واحدة.

شرائح ليمون.

طريقة تحضير شوربة الحب الحجازية

القيام باحضار بوله عميقة كبيرة ويتم وضع القمح بها ومن فوقها الماء ليتم النقع إلى حين الاستخدام. يتم احضار حلة ووضعها على نار متوسطة ثم وضع الزيت بها والقيام بتسخينه ثم نضيف إليها البصل ونشوحة مدة دقيقتين إلى أن يذبل و يصبح لونه ذهبي. القيام باضافة الثوم إلى الحلة ونشوحة حتى يصبح لونه ذهبي. ثم بعد ذلك نضيف كل من اللحم المقطع إلى قطع كبيرة و اللومي و ملح و الفلفل الأسود و الهيل و القرفة و نحرك المكونات حتى تجف المكونات جميعها. يتم إضافة القمح بدون مائه و نغطي الحلة وتترك المكونات على النار حتى ينضج اللحم.

كيفية تقديم شوربة الحب الحجازية