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عمر شويل - جدة أسرار تحضير كرات البطاطس المقرمشة بحشوة الجبن أسهل وجبة اقتصادية من منزلك، نشارك معكم اليوم وصفة أكثر من ناجحة لعمل كرات البطاطس بحشوة الجبن مع قرمشة رائعة وطعم شهي للغاية. كرات البطاطس المقرمشة واحدة من ألذ الطرق التي يمكنك بها تحضير وصفة للبطاطس بعيداً عن الطرق التقليدية، وهي وصفة اقتصادية جداً وسهلة التحضير وتعتبر من المقبلات اللذيذة التي يمكنك تزيين السفرة بها.

تحضير كرات البطاطس المقرمشة بحشوة الجبن

المقادير اللازمة لعمل وصفتنا اليوم هي:

800 جرام بطاطس.

ملعقة كبيرة زبدة.

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة ممسوحة نشا.

ملعقة صغيرة ملح + نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر + رشة فلفل أسود.

المكونات اللازمة لعمل خليط التغطية هي 2 بيضة، 2 ملعقة حليب، رشة ملح وفلفل أسود، دقيق بقسماط.

نأخذ البطاطس ونقشرها ثم نقطعها شرائح كبيرة الحجم ثم نأخذ إناء به كمية بسيطة من الماء الساخن، ثم نضع في الإناء مصفاة الخضار السوتيه أو أي مصفاة أخرى وبعد ذلك نضع في المصفاة شرائح البطاطس، ثم نضع الإناء على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة وتكون الماء غير ملامسة للبطاطس، وبعد ذلك نأخذ البطاطس ونضعها في وعاء ثم نقوم بهرسها وبعد ذلك نضف إليها الزبدة وصفار البيضة، وبعد ذلك نمزج جيداً ثم نضف النشا والثوم البودر مع إضافة الملح والفلفل الأسود.

نعجن المكونات جيداً باستخدام ملعقة خشبية، وباستخدام ملعقة معيارية كبيرة نأخذ مقدار من البطاطس ونكوره ثم نفرده قليلاً ونضع بالداخل قطعة من جبن مودزريلا، أو شيدر أو قشقوان ثم نكور البطاطس مرة أخرى ونضعها في صينية، ثم نكرر هذا الخطوات على كل كمية خليط البطاطس مع ترك مسافة مناسبة بين كل كرة والأخرى، وبعد ذلك ندخل الصينية للفريزر مدة ساعة على الأقل حتى تتماسك جيداً.

أسرار قرمشة كرات البطاطس

بعد ذلك نضف البيض إلى الحليب في وعاء مع إضافة الملح والفلفل الأسود ثم نخفق جيداً، ووعاء به دقيق ووعاء آخر به بقسماط ثم نأخذ كرات البطاطس ونغمسها في الدقيق، ثم نأخذها ونغلفها بخليط البيض وبعد ذلك نضعها في البقسماط ونغلفها جيداً ونتركها جانباً، ثم نكرر الخطوات على كل كرات البطاطس وفي زيت غزير ساخن على درجة حرارة 180 مئوية تقريباً، نضع كرات البطاطس ونقلبها حتى تأخذ لون ذهبي وبعد ذلك نخرجها من الزيت وتصبح جاهزة للتقديم بطعم لا يقاوم.