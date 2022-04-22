كريم طبيعي مذهل للتخلص من تجاعيد الوجه والحصول على بشرة زجاجية نقية بشكل طبيعي، وصفة اليوم هي تحضير كريم طبيعي مذهل للتخلص من تجاعيد الوجه والحصول على بشرة زجاجية نقية بشكل طبيعي، إليكي سيدتي كيفية تحضير كريم أوراق الغار المضاد للشيخوخة فهو يقضي على التجاعيد حول العين الفم والجبين، سنحتاج إلى أوراق الغار فهي تشد البشرة وتحارب ظهور التجاعيد كما نحتاج إلى جل الصبار، فهو يقضي على التجاعيد ويمنع ظهورها من جديد كذلك يعمل على تفتيح لون البشرة والقضاء على التصبغات والبقع.

كريم طبيعي مذهل للتخلص من تجاعيد الوجه

مكونات الكريم الطبيعي :

10 ورقات الغار ويمكنك إستخدام أوراق الغار الطازجة أو المجففة.

كوب من الماء.

3 ملاعق صغيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

كريم بديل البوتوكس الطبيعي

في قدر مناسب نضف أوراق الغار والماء ثم نضع أوراق الغار تغلي على النار لمدة 10 دقائق، حتى يتغير لون الماء وبعد ذلك نقوم بترشيح مغلى أوراق الغار بإستخدام مصفاة ونضع المحلول الناتج في وعاء، ثم نضف إليه النشا ونمزج جيداً حتى يذوب النشا في المحلول وبعد ذلك نضع الخليط في قدر مخصص للطبخ لكي تتمكن من شد البشرة، ونرفعه على نار هادئة مع تحريك الخليط بإستمرار دون توقف حتى نحصل على خليط كريمي، وبعد ذلك نطفئ النار ونترك الخليط يبرد قليلاً وبعد ذلك نفرغ الخليط في وعاء ونضف إليه جل الصبار، ثم نمزج جيداً مع إضافة العسل وزيت اللوز الحلو ويمكنك تعويضه بكبسولة فيتامين ه ثم نمزج مجدداً، وبعد ذلك نكون حصلنا على كريم فعال في إزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة.

طريقة التحضير والإستخدام

نحتفظ بهذا الكريم في جرة زجاجية ونخزنه في الثلاجة صالح للاستخدام لمدة تصل إلى 7 أيام. طبقي هذا الكريم على بشرتك قبل النوم لكي تتمكن من إزالة التجاعيد ثم دلكيه جيداً حتى تمتصه بشرتك ويمكنك أيضاً تطبيق هذا الكريم على التجاعيد حول العين، ثم اتركي الكريم على بشرتك طوال الليل وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء والغسول الخاص بك، ومباشرة ستلاحظين ان بشرتك أصبحت مشدودة ونقية وكرري إستخدام هذا الكريم يومياً، ومن الأسبوع الأول ستختفي التجاعيد والتصبغات نهائياً.