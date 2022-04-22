تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل عجينة السمبوسك رغبةً في القيام بتحضيرها في البيت، حيث يُمكنك تحضيرها وحشوها بمختلف الحشوات على حسب رغبتك، فإذا كنتي ترغبين في الحصول على عجينة ذات مذاق شهي ومختلف وأيضًا توفيرًا للأموال لابد من اتباع الخطوات والطريقة التي سنوضحها خلال مقالنا هذا.

طريقة عمل عجينة السمبوسك

يُمكنك القيام بتحضير عجينة السمبوسك في البيت دون الحاجة للجوء لشرائها من المحال التجارية، ولكي تحصل على عجينة مُميزة لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي بدقة للحصول على عجينة لا مثيل لها:

مقادير عجينة السمبوسك

كوبان فقط من الدقيق المنخول بشكل جيد.

كمية من الماء مُناسبة للعجن.

ملعقة من الملح.

القليل من الزيت أو الزبدة على حسب رغبتك.

طريقة تحضير وعمل عجينة السمبوسك

يتم وضع كمية مناسبة من الماء في وعاء عميق.

نضيف إلى المزيج السابق الزبدة ثم نرفعه على النار متوسطة الحرارة.

يترك حتى يغلي ثم نضيف الدقيق بالتدريج ونقلب حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نرفع العجينة من النار ثم نتركها كي تبرد بعد ذلك نقوم بعجنها بواسطة الكهربائية.

يتم تغطية العجينة كي ترتاح لمدة ربع ساعة ثم نرش طيحن على سطح ثم نفرد العجينة.

يتم فردها بشكل جيد ثم نضع قدر على النار ونسكب القليل من العجينة على شكل دائري.

نحشو السمبوسك بعد أن تبرد ثم نضعها في القليل من الزيت النباتي لكي يُصبح لونها ذهبي.

نخرج السمبوسك من الزيت ثم توضع على مرق التنشيف لكي تتخلص من الزيت.

أسرار نجاح عجينة السـمبوسك

لكي تحصلين على عجينة السبموسك صحية وذات مذاق شهي، اتبع بعض النصائح التالية: