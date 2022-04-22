نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيف القولون في 8 دقائق من البراز المتحجر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف القولون في 8 دقائق من البراز المتحجر ، عادة ما يتم تطهير القولون بواسطة متخصص. ومع ذلك ، تحتوي الأطعمة والعلاجات المنزلية أيضًا على مركبات أساسية تعزز إزالة السموم وتعزز صحة القولون. العلاجات الطبيعية لا تطهر القولون فحسب ، بل تُثري أيضًا وظائفه. سنتعرف اليوم على أهم الطرق لتطهير القولون بشكل دائم.

تنظيف القولون في 8 دقائق من البراز المتحجر

وظيفة القولون هي دعم الجسم عن طريق إزالة الماء من البراز. يقوم القولون أيضًا بموازنة الإلكتروليتات ودرجة الحموضة في الجهاز الهضمي. يساعد على إعادة امتصاص العناصر الغذائية الأساسية والأملاح والماء ، ويعالج الفضلات في الجسم استعدادًا للتخلص منها. تساعد البكتيريا الموجودة في القولون على الهضم

فيما يلي 12 طريقة آمنة ومثبتة لتطهير القولون:

1. مزيج الليمون والعسل

اخلطي عصير الليمون الطازج مع ملعقة كبيرة من العسل ورشة ملح مع ماء دافئ وشربه في الصباح على معدة فارغة.

2. وصفة شراب تطهير القولون

أضف بعض الفواكه والخضروات والمطهرات. تساعد العصائر المصنوعة من التفاح والليمون والصبار على تطهير القولون. كما أنه يحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم.

3. تطهير القولون مزيج الأعشاب

جرب بعض أنواع شاي الأعشاب للمساعدة في تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال القولون. تساعد الأعشاب الملينة مثل السيليوم والصبار وجذر الخطمي على تطهير القولون بطريقة آمنة وطبيعية.

4. اشرب الكثير من الماء على معدة فارغة

شرب الكثير من الماء والبقاء رطبًا هو أسهل طريقة لتنظيم عملية الهضم. يوصى بشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء الدافئ يوميًا لتطهير القولون.

5. الماء والملح لتطهير القولون

من المفيد خلط ملعقتين صغيرتين من ملح البحر أو الملح الوردي بالماء الدافئ وشربهما على معدة فارغة. تحفيز حركة القولون في دقائق.

6. الأطعمة الغنية بالألياف مفيدة جدا

تعتبر الألياف من العناصر الغذائية الأساسية الموجودة في الأطعمة النباتية الصحية الكاملة مثل الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور والمزيد. تساعد الألياف على زيادة كمية المواد الزائدة في القولون.

7. الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك يمكنها تطهير القولون

تساعد البروبيوتيك على تطهير القولون وتعزيز البكتيريا الجيدة في الأمعاء. تعتبر الأطعمة الصحية مثل الزبادي والكيمتشي وخل التفاح والأطعمة المخمرة.