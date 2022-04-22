طريقة عمل تتبيلة الفارخ البانيه المقرمشة مثل الجاهزة في المطاعم

طريقة عمل تتبيله الفراخ البانية، الفراخ البانية هي أكلة سريعة تلجأ إليها جميع النساء بشكل دائم، ويرجع ذلك أطعمها المميز الرائع الذي يحبه جميع أفراد الأسرة كبار أو صغار، كما أنها لها شكل شهي، و مقرمشة تميزها عن جميع الطرق الأخرى، كما أنها لا تحتاج إلى أي مجهود عند القيام بتجهيزها، ففي خلال دقائق معدودة سوف تستمتعين بأجمل الآكلات التي يتم تقديمها في أي وقت، والان سوف نتعرف معًا على طريقة عمل التتبيلة الخاصة بالفراخ البانية حتى تكون بهذا الشكل والطعم، تابعونا في هذا المقال لمعرفة الخطوات.

طريقة عمل تتبيله الفراخ البانية

تتبيله الفراخ البانية هي أساس الطعم المميز لها، والتي يتم تجهيزها بكل سهولة، وهي كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من قطع صدور الفراخ المخليه المقطعة شرائح.

رشة من البابريكا.

رشة من البصل البودرة.

٢ ملعقة من الخل الأبيض.

ربع كوب من عصير الليمون المركز.

بيضتين.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة بسيطة من الزنجبيل.

ربع ملعقة من البهارات المختلفة للدجاج.

مكونات الخاصة للتتبيلة البقسماط

كوب من البقسماط.

رشة ملح.

رشة فلفل اسود.

ربع ملعقة من الروزماري.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

رشة بسيطة من الشطة.

خطوات تجهيز التتبيلة لصدور الدجاج