نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل تتبيلة الفارخ البانيه المقرمشة مثل الجاهزة في المطاعم في المقال التالي
طريقة عمل تتبيله الفراخ البانية، الفراخ البانية هي أكلة سريعة تلجأ إليها جميع النساء بشكل دائم، ويرجع ذلك أطعمها المميز الرائع الذي يحبه جميع أفراد الأسرة كبار أو صغار، كما أنها لها شكل شهي، و مقرمشة تميزها عن جميع الطرق الأخرى، كما أنها لا تحتاج إلى أي مجهود عند القيام بتجهيزها، ففي خلال دقائق معدودة سوف تستمتعين بأجمل الآكلات التي يتم تقديمها في أي وقت، والان سوف نتعرف معًا على طريقة عمل التتبيلة الخاصة بالفراخ البانية حتى تكون بهذا الشكل والطعم، تابعونا في هذا المقال لمعرفة الخطوات.
طريقة عمل تتبيله الفراخ البانية
تتبيله الفراخ البانية هي أساس الطعم المميز لها، والتي يتم تجهيزها بكل سهولة، وهي كالآتي:
المكونات
- نصف كيلو من قطع صدور الفراخ المخليه المقطعة شرائح.
- رشة من البابريكا.
- رشة من البصل البودرة.
- ٢ ملعقة من الخل الأبيض.
- ربع كوب من عصير الليمون المركز.
- بيضتين.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- رشة بسيطة من الزنجبيل.
- ربع ملعقة من البهارات المختلفة للدجاج.
مكونات الخاصة للتتبيلة البقسماط
- كوب من البقسماط.
- رشة ملح.
- رشة فلفل اسود.
- ربع ملعقة من الروزماري.
- ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل.
- رشة بسيطة من الشطة.
خطوات تجهيز التتبيلة لصدور الدجاج
- احضري قطع الدجاج المقطعة شرائح.
- ثم قومي بإحضار طبق غويط، أضيفي بداخله الملح والفلفل الأسود، مع إضافة الخل وعصير الليمون.
- قلبي المكونات ثم أضيفي إليها الروزماري، والبابريكا، والزنجبيل، وايضًا البصل البودرة. والبهارات.
- قلبي كل المكونات بشكل سريع وجيد لتتجانس بشكل كامل.
- ضعي شرائح الدجاج بها وغطيها من كل الجهات بها جيدًا.
- اتركي الدجاج في الثلاجة لمدة ساعة كاملة لتتشرب التتبيلة.
- احضري طبق به البقسماط، وقومي بتتبيل البقسماط بالملح، والفلفل الأسود، والروزماري، والشطة.
- اخلطي كل المكونات مع بعض جيدًا.
- وفي طبق اخر ضعي البيض، واخفقيه جيدًا.
- احضري قطع الدجاج، وقومي بوضعها في البيض، ثم غطيها بالبقسماط.
- في مقلاه غويطة ضعي كمية وفيرة من الزيت واتركيه حتى يسخن.
- ثم أضيفي البانية المغطى بالبقسماط.
- اخفضي النار حتى ينضج تمامًا.
- اتركيه حتى الحصول على اللون الذهبي.
- اخرجي البانية ويتم وضعه في وقت مطبخ لامتصاص الزيت الزائد، ثم قومي بتقديمه بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل تتبيلة الفارخ البانيه المقرمشة مثل الجاهزة في المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.