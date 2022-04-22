طريقة عمل افضل بوب كورن دجاج كنتاكي في المنزل بمذاق ولا اروع وابسط المكونات

بوب كورن دجاج وهي عبارة عن مجموعة من المكونات الخاصة والتي تساعد على إعطاء لحم الدجاج طعما مميزا يضاهي الطعم المقدم في المطاعم والذي يفضله الكثير من أطفالنا وتستمتع به كافة أفراد الأسرة، مع ضمان النظافة العالية ودقة الصنع والمكونات الطازجة المستعملة في الخليط، ومن أهم ما يذكر هو سرعة التحضير توافر المكونات في المنزل ومن خلال موقعنا المتميز سوف نستعرض معكم أهم المكونات مع طريقة التحضير.

بوب كورن دجاج

ومن أهم أسرار نجاح بوب كورن الدجاج هي المكونات المستعملة في تحضيره فلابد من استخدام مكونات طازجة مثل الزبادي والعمل على بهارات مضمونة المصدر كما يتم الحرص على غسل قطع الدجاج بالخل والليمون والملح الأبيض لإزالة كافة الروائح غير المستحبة بها، ويترك الخليط مدة غير قليلة في الخليط ليتشرب من كافة البهارات الموضوعة بالخليط والعمل على القلي في كمية زيت مناسبة حتى يصبح لونه ذهبيا مع القليل من المايونيز والبطاطس.

مكونات chicken popcorn

وإليكم طريقة عمل تشيكن بوب كورن بأسهل المكونات في وقت قياسي:

مقدار من لحم الدجاج المفروم 300 جم تقريبا.

2 ملعقة دقيق كبيرة.

3 ملاعق نشا كبيرة.

4 بيضات.

كوب زبادي طازج.

كوب لبن طازج بدرجة حرارة الغرفة.

بقسماط مطحون ومنخول.

روزماري مطحون+ ملح+ فلف أسود+ بابريكا+ زعتر مطحون+ ثوم وبصل بودرة+ جنزبيل+ قرفة.

طريقة تحضير تشيكن بوب كورن كنتاكي

توضع نصف كمية البهارات على الزبادي والقليل من اللبن على لحم الدجاج المفروم.

ثم يتم فرم كافة المكونات جيدا.

عندما تكون عجينة متماسكة يتم تقسيمها بالتساوي على هيئة قطع مفروده قليلا.

ثم توضع أقراص البوب كورن باللبن ثم في البقسماط.

طريقة عمل تشيكن بوب كورن

وفيما يلي طريقة عمل وجبة لذيذة شهية يفضلها الصغير والكبير وهي تشيكن بوب كورن :