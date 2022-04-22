طريقة عمل كنافة نابلسية ناعمة وطرية بالجبنة في البيت بالطريقة الأصلية

أسهل الوصفات لعمل كنافة نابلسية ناعمة في البيت مثل المحلات بالضبط بطريقة بسيطة وسريعة، أن الكنافة تعد من الحلويات العربية الشهيرة التي يحبها الجميع سواء كانوا كبار أو صغار أيضا، كما أنه يكثر تقديمها في الأعياد والمناسبات الخاصة مثل شهر رمضان الكريم، كما أن الكنافه تعد من الحلويات سهلة التحضير والتي لا تحتاج الكثير من الوقت أو الجهد في تحضيرها كما أن طرق إعدادها تحتلف من دولة الي أخري.

كنافة نابلسية

هناك العديد من الطرق التي يمكننا بها إعداد الكنافه كما أننا يمكننا حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة، كما أن المطبخ الشامي يتميز بأكلاته المختلفة التي تشتهر حول جميع أنحاء العالم وخاصة في صناعة الحلويات ومن أشهر تلك الوصفات والتي منها الكنافه النابلسية التي تشتهر بها دولة فلسطين، ويتميز هذا النوع بلونه البرتقالي وأيضا بمذاق الجبنة السائحة الرائع التي بداخلها لذلك سنتعرف علي أسهل طريقة لإعدادها.

طريقة عمل الكنافة النابلسية الناعمة

اولا نقوم بإحضار نصف كيلو من الكنافة ثم نقوم بطحنها جيدا في الكبة ثم بعد ذلك نضعها في وعاء متوسط الحجم.

نضيف إليها بعد ذلك نصف كوب من الزبدة السائحة ونقوم بفرك الكنافة فيها جيدا حتي يصبح الخليط متجانس معا.

نحضر صينية فرن ونضع فيها الزبدة ثم نحضر نصف كمية الكنافه ونقوم بفردها فيها ثم نقوم بملئ الاطراف جيدا.

نقوم بعد ذلك بإحضار جبنة العكاوي وذلك بعد أن نقوم بنقع ربع جرام منها في الماء قبلها بيوم.

نحضرها ونقوم بفردها علي طبقة الكنافه ونقوم بفردها جيدا ثم نحضر النصف الأخري من الكنافه عليها.

يجب أن تكون الصينية مكبوسة جيدا ثم نضعها في الفرن ونتركها لمدة 20 دقيقة حتي تنضج وتصبح الأطراف ذهبية اللون.

نخرج الصينية بعد ذلك ونقوم بسقيها بالشربات الدافئ ثم نحضر ربع كوب من الفستق المفروم ونقوم برشها ثم تقدم.

طريقة عمل شربات الكنافه