وصفات صبغ الشعر الابيض بمواد طبيعية للقضاء على الشيب

كثيرا ما نجد بظهور عدد واضح من خصلات الشعر ذات اللون الأبيض، ونبدأ في البحث عن وصفات صبغ الشعر الابيض بمواد طبيعية في البيت، حيث يثير الأمر الإحساس بالقلق والإحراج والهلع من فكرة انتشار هذا الشعر الأبيض بشكل ملحوظ، ولهذا السبب فقد نستعمل الكثير من الصبغات بمختلف ألوانها للقضاء على هذا الشيب، ولكنها ومع الأسف قد تضر الشعر كثيرا نظرا لاحتوائها على مواد كيميائية ضارة، ولهذا السبب نبحث عن مواد طبيعية يمكن من خلالها صبغ الشعر دون إلحاق الضرر بفروة الرأس أو الشعر.

وصفات صبغ الشعر الابيض بمواد طبيعية

أكثر من طريقة صبغ الشيب العنيد طبيعي بمكونات طبيعية، ومن تلك الوصفات المجربة استخدام قشر البطاطس للشعر الأبيض، ومن تلك الوصفات الطبيعية كذلك نتحدث عن صبغ الشعر الأبيض بالكارى، التي تعد أوراق الكاري من أهم الأعشاب المعروف عنها فاعليتها الكبيرة في صبغ الشعر الأبيض والتخلص من الشيب بسرعة، ويتطلب تحضير المقادير التالية:

قليل من أوراق الكاري.

نصف فنجان من عشبة براهمي الهندية.

طريقة عمل صبغة للشعر من الكاري

قومي بطحن قليل من أوراق الكارى جيدا داخل مطحنة يدوية صغيرة.

أضيفي المقدار الذي تم تحضيره من عشبة براهمي الهندية واخلطيهم شوية.

أضيفي هذه الوصفة على شعرك وطبقيها جيدا واتركي الوصفة تعمل حتى مروة ساعة على الأقل.

في النهاية قومي بشطف الشعر بماء فاتر وشامبو خفيف على الشعر.

صبغ الشعر الأبيض بالحناء

نعلم جميعا أن الحناء هي السبيل الأول للجميع لصبغ الشعر الأبيض والقضاء على ملامح الشيب نهائيا، بتجهيز المقادير التالية:

نصف كوب من صبغة نبات النيلة العشبية.

ملعقتين من الحناء السوداء.

خلطة الحناء لإزالة الشيب

أحضري إناء عميق مخصص لعمل الصبغات وضعي به مقدار الحناء مع الكمية المجهزة من صبغة النيلة العشبية.

اخلطي المقادير جيدا ويمكنك الاستعانة بقطرات من الخل أو المياه.

ضعي الوصفة على شعرك بالكامل من الجذور وحتى الأطراف.

اتركي الوصفة تعمل لمدة ساعة تقريبا وبعدها اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو.

هل الشاي الأسود يخفي الشيب

الشاي الأسود من أهم الوصفات التي يلجأ إليها العديد من الأشخاص لصبغ الشعر الأبيض بطريقة طبيعية لما له من فاعلية كبيرة في تلويين الشعر وإعطائه اللون الأسود الداكن بالمقادير الأتية

كوب من الشاي الأسود

ملعقتين من أي نوع بلسم للشعر

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

خطوات صبغ الشعر الأبيض بالشاي الأسود