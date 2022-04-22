طريقة عمل حلى الفيمتو الباردة أطيب حلى

حلى الفيمتو من المشروبات الرمضانية الشهيرة ويمكن الاستفادة منها في صنع بعض الحلويات الباردة التي تقدم بكثره في فصل الصيف الحار يتم تحضير هذا الحلى من عصير الفيمتو المركز والذي عرف أولا في انجلترا للمرة الأولي وكثر تواجده على مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك اذ يتكون من ثلاث طبقات الطبقة الأولي من البسكويت والطبقة الثانية من الكريم كراميل والطبقة الثالثة من عصير الفيمتو في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل حلى الفيمتو الباردة.

مكونات حلى الفيمتو

مكونات حلى الفيمتو في رمضان لن يكون مكلفا كثيرا بالنسبة لك قومي بإحضار مكونات حلى الفيمتو السهل واستمتعي بطعم ومذاق في شهر رمضان المبارك.

عدد 2 مغلف من بسكوت الشاي السادة.

2علبة قشطه.

6 مكعبات جبنه كيري.

2 ملعقة كبيرة حليب بودر نصف.

كوب من مركز الفنتو.

نصف كوب ماء.

حليب سائل.

2 مغلف من الكريمة (ديرم ويب).

بودرة الكريم كراميل.

طريقة التحضير

احضري وعاء وضعي فيه كميه من الحليب ثم اغمسي كميه البسكويت في هذا الحليب وقومي برصها جيدا في طبق البايركس الشفاف. أو صفي البسكويت على طبقتين وسكوبي الحليب السائل فوقه حتى يتشبع ويصبح لينا. نبدأ في تحضير الطبقة الثانيه بخلط المكونات في الخلاط وهي كمية الكريمة والقشطه والجبنه الكيري ونصف كوب ماء وحليب البودر معا. كما يمكن إضافة الحليب السائل حتى يصبح الخليط كثيفا اسكبيه فوق طبقة البسكويت وغطي كامل السطح جيدا وضعيه في الفريزر حتى يتجمد قليلا. نحضر وعاء اخر جانبي ونضع فيه كميه الفيمتو مع نصف كوب ماء وبودرة كريم الكراميل ونترك المكونات حتى تغلي حتى يصبح الخليط جاهز للدهن. بعد أن يبرد الخليط السابق ضعيه على الطبقة الثانية وقومي بدهنة جيدا ثم ضعيه في الثلاجة حتى يبرد تماما وفي حالة إذا كنت ترغبين طعم متميز للأيس كريم بالفيمتو ضعية في الفريزر مرة اخرى وقدميه باردا.

طريقة عمل الفيمتو بالكرز

مقادير حلى الفيمتو بالكرز:

علبة من القشطه.

2 مغلف من كريمة الخفق.

كيك جاهز بنكهة الكاكاو.

كوب من الحليب المكثف المحلى.

ست حبات من الجبنه الكريمي أو من الحليب البودر.

كريز مقطع أنصاف.

مغلف من الجلي بنكهه الكرز.

طريقة عمل حلى الفيمتو بالكرز

روصي الكيك في قاعة صنية تشيز كيك. في وعاء اخر تخلط القشطه والكريمة والجبنه والحليب المكثف والحليب ثم اسكبي هذا الخليط فوق الكيك السابق. تحضر كوب من الفيمتو على النار ونتركه حتى يسخن ثم نضيف الجلي ونقلب حتى يذوب تماما وبعدا سكبي الفيمتو المتبقي وقلبي.

اسكبي الجيلى في الصينية وضعيها بالثلاجة قبل التقديم زيني الحلى بالكرز.