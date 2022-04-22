” مش هتشتريه من برا تاني ” طريقة عمل البيتي فور الهش والسر وراء المذاق الرائع له

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طريقة عمل البيتي فور الهش ، أيامًا قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، ومع اقتراب أيامه يسعى الجميع للبحث عن طريقة إعداد الحلويات المختلفة الخاصة بعيد الفطر، والتي من أهمها البيتي فور، حيث تستعد الأسر المصرية والعربية في تلك الأيام إلى شراء المستلزمات الخاصة بعيد الفطر، من الحلويات والملابس والزينة وغيرها، ويعتبر إعداد الحلويات كالبيتي فور من بين أهداف ربات البيوت حيث يسعى الجميع إلى أن تكون المكونات التي تصنع بها الحلويات مميزة ومضمونة، والبيتي فور المنزلي لا يأخذ إلا مكونات بسيطة جدًا ولا يستغرق أي وقت في إعداده.
طريقة عمل البيتي فور الهش
تسعد ربات البيوت عندما تقوم بإعداد الأطعمة والحلويات المتنوعة في المنزل، وهي تبحث دائمًا عن الطرق التي تساعدها في إعداد ذلك، ويعتبر البيتي فور من بين أنواع الحلويات المميزة التي يمكن تحضيرها حيث أنها تعتمد على بعض الأسرار البسيطة وأهمها الالتزام بالمقادير المطلوبة لكل كمية ترغب المرأة بإعدادها، مع مراعاة أن يتم ترك مسافة بين كل قطعة والثانية لأنها تكبر أثناء التسوية في الفرن، وأكثر ما يجعل البيتي فور لذيذ وهش هي ضبط الفرن على درجة حرارة متوسطة لأن الحرارة العالية تجعله يحترق فهو لا يأخذ إلا القليل من الوقت فقط.
ويمكن تحضير البيتي فور الهش عن طريق إحضار المكونات التالية :
- كيلو من الدقيق المخصص للحلويات.
- نصف كيلو من الزبدة.
- كوب من السكر.
- 2 من صفار البيض.
- معلقة من الحليب.
- معلقة من الفانيليا.
مكونات لتزيين البيتي فور
- 2 معلقة من المربي.
- شوكولاتة مبشورة بيضاء.
- شوكولاتة مبشورة بني.
- رقائق الشوكولاتة الملونة.
- صوص كراميل.
خطوات تحضير بيتي فور مميز
- في إناء التحضير الواسع تضاف أولًا الزبدة مع السكر، ويخفق المكونان جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي.
- يضاف صفار البيض إلى الخليط مع الاستمرار في الخفق.
- تضاف الفانيليا مع الاستمرار في الخفق أيضًا للتخلص من أي تكتلات.
- يوضع الحليب فوق المكونات أثناء الخفق وتعجن المكونات مع بعضها البعض.
- تستخدم ماكينة تحضير البيتي فور لعمل أشكال عديدة من البيتي فور المميز، ويمكن استبدالها بكيس بلاستيك أو كيس حلواني.
- يشغل الفرن على درجة حرارة متوسطة وتدخل صينية البيتي فور بداخلها بعد تشكيله.
- يبقى البيتي فور بالفرن لمدة خمس دقائق، وبعدها يخرج ويترك ليبرد قليلًا.
- تضاف الزينة المطلوبة إلى البيتي فور سواء المربى أو صوص الكراميل أو الشوكولاتة وغيرها من الإضافات.
- يوضع البيتي فور في طبق التقديم وبعدها يقدم مع أي من المشروبات المفضلة.
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