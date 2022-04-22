طريقة عمل فيليه دجاج مشوي بالصوص المميز بوصفات سهلة وبسيطة التحضير

وصفات جديدة ومختلفة لعمل فيليه دجاج في البيت بطرق ووصفات كثير مثل أشهر المطاعم الفاخرة وبمكونات بسيطة ومتوفرة فكل بيت، يعرف الفيليه علي أنه قطعة مخلية من العظم وتكون رقيقة ومسطحة من اللحم سواء كانت دجاج أو سمك أو أيضا لحم بقري، كما يمكننا تقطيعها بطرق مختلفة حسب رغبة الشخص كما أنه يتميز بطعمها اللذيذ وسهوله تناولها وطهيها، كما يمكننا بها تحضير الكثير من الأصناف المختلفة الذي سنتعرف علي بعض منها.

فيليه دجاج

تعد الآن الأطباق التي تحتوي علي الدجاج هي من أكثر الأصناف انتشارا حول جميع أنحاء العالم فهي من الوجبات التي أصبح تناولها يوميا في وجبات الغداء ولكنها تعد بطرق مختلفة، كما أنها تصنف من ضمن الأطعمة اللذيذة التي يحبها الكثير من الناس سواء كانوا صغار او كبار، كما أنها تعد من الأطعمة التي تحتوي علي الكثير من الفوائد الصحية التي تفيد جسم الأنسان لأنها تحتوي علي البروتينات الحيوانة التي يحتاجها الجسم كما أنها تحتوي علي نسبة قليلة من الدهون.

طريقة عمل فيلية دجاج مشوي

يوجد العديد من الوصفات المختلفة التي يمكننا بها إعداد دجاج المخلي ولكن من أشهر الوصفات والطرق العالمية التي يعشقها الجميع وهي عمل الفيلية بالصوص المميز والذي سنتعرف علي طريقة إعداده ولكن اولا سنتعرف علي المكونات التي نحتاج إليها وهي مايلي:

ست شرائح من الدجاج المخلي

كوب من المشروم المقطع شرائح

ملعقتين صغيرتين من الملح

بصلة متوسطة الحجم مفرومة

ملعقة صغيرة من بودرة البصل

كوبين من كريمة الطبخ

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

طريقة عمل فيليه الدجاج بالصوص

لقد تعرفنا علي المكونات التي سوف نحتاج إليها في الطهي وقمنا بإحضارها والآن سنتعرف علي خطوات عملة الفيلية بالصوص المميز في الخطوات الآتية: