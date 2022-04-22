طريقة عمل بسكويت العيد الهش والمقرمش بطعم زمان الأصلي الرائع

من أكثر الكلمات التي تتصدر حالياً كافة محركات البحث في كل مكان، طريقة عمل بسكويت العيد حيث أن الكثيرون من ربات البيوت حريصة على إعداده بنفسها، وترغب في أن يكون بمواصفات مميزة هش ومقرمش وبطعم زمان الأصلي، فالبسكويت يعد واحد من ضمن حلويات العيد التي يتمتع بطعم خرافي رائع يحبه الكبار والصغار، وعادة يقدم في أيام العيد بنكهاته المختلفة والرائعة، وكل ربة منزل تفضل نكهة معينة مثل جوز الهند أو البرتقال وغيرها، ولذلك قررنا أن نوافيكم طريقة عمل بسكويت العيد الهش المقرمش.

طريقة عمل بسكويت العيد

أيام قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك، والذي يتميز بالكثير من مظاهر الاحتفال المختلفة، ومن ضمن تلك المظاهر إعداد الكحك والبسكويت في العيد وتقديمه للعائلة في أول يوم عيد الفطر، والبسكويت يزداد الإقبال عليه من قبل الصغار والكبار، ويفضلون تناوله في كوب الشاي باللبن في العيد.

المكونات:

لإعداد أفضل بسكويت للعيد بقوام هش ومقرمش، لابد أن تتوفر إليكم المكونات التالية:

3 كوب دقيق أبيض مخصص للبسكويت منخول.

كأس زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة.

كأس سكر بودر.

نصف كأس عصير برتقال.

نصف كأس لبن.

أثنين بيضة بدرجة حرارة المطبخ.

ملعقة كبيرة من النشا.

ذرة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

طريقة التحضير: