نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الحلاوة الطحينية في بيتك بوصفة ممتازة وناجحة ويمكنك التحكم في المكونات والنكهة في المقال التالي
طريقة تحضير الحلاوة الطحينية في بيتك، يعود منشأ هذه الحلوى إلى جنوب اسيا، وتنتشر بكثرة في العديد من دول Hوروبا، وكذلك افريقيا، حيث أصبح الكثير من الصغار وأيضا الكبار يقبلون على شرائها بشكل متكرر ودائم، وهذا ما جعلنا نتحدث ونأخذ خطوة في وصف طريقة تحضير الحلاوة الطحينية، وذلك سوف نناقشه في السطور الآتية
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طريقة عمل الحلاوة الطحينية
سوف نبين لكم أهم المكونات التي يجب عليك أن تأتي بها، لكي تتمكن من أن تقوم بتجهيز هذه النوع من الحلاوة بكل، وفي وقت قصير، وذلك على هذا النحو:-
مكونات عمل حلاوة الطحينية
- إحضار كوب واحد من السكر الأبيض الناعم.
- إحضار كوب واحد من السمسم.
- إحضار نصف كوب من الزيت النباتي.
- إحضار نصف كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- إحضار كوب واحد من لبن البودرة.
- إحضار نصف ملعقة من الفانيليا.
أنواع الحلاوة الطحينية
يوجد العديد من الأنواع الخاصة بالحلاوة الطحينية التي يمكن ذكرها على هذا النحو:-
- يوجد حلاوة طحينية شعر، وهي تمتاز بمذاقها الشهي، فضلا عن أنها تذوب في الفم.
- كما يتواجد أيضا ما يعرف باسم الحلاوة الطحينية الصيامي الخاصة بالآخرة المسيحيين فهي لا تضم في مكوناتها أي نوع من انواع اللبن البودر، وكذلك السمن.
طريقة عمل الحلاوة الطحينية
- عليك إحضار المطحنة من أجل طحن السمسم جيدا.
- يجب قبل طحن السمسم أن يتم تحميصه بشكل جيد في طاسة القلي.
- الاستمرار بوضع الدقيق داخل المطحنة، والقيام بتنعيم هذه المكونات، والإنزال بالزيت حتى تتمكن من التحكم في ثقل الحلاوة وسماكتها، وي إلى إضافة كلا من الفانيليا، وكذلك اللبن البودرة.
- وأخيرا يتم إضافة السكر الناعم، وتستمر في عملية الخلط حتى يصبح الخليط متجانس .
- اخر خطوة هي إضافة المكسرات الخاصة بحلاوة الطحينية.
- يتم ترك هذه الحلاوة داخل الثلاجة حتى تتماسك بشكل كلي، وتكون بهذا الشكل قابلة للأكل.
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