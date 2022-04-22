طريقة عمل الكبدة الاسكندراني، يتم توضيح في هذه المقالة أسهل طريقة لعمل الكبدة، التي بعشقها الكثير من الأطفال والكبار، حيث أنمده عمل الكبدة أقل من ربع ساعة لأنها تعد من الوجبات السريعة، ويوجد أشخاص تفضل صنع الكبدة الشرائح، ويوجد أشخاص تفضل الكبدة الاسكندراني، تابع معنا في هذه المقالة سوف نوضح مكونات الطريقة وطريقة التحضير.

أسهل طريقة لعمل الكبدة الاسكندراني

المكونات:

كيلو من الكبدة المتقطعة إلي شرائح .

4 ثمرات من فلفل الألوان .

2 ثمرة من البصل المتقطع إلي شرائح .

1 ثمرة من الفلفل الأخضر الحار أو حسب الرغبة .

2 معلقة من الملح .

اثنين معلقة من الفلفل الأسود المطحون .

اثنين معلقة من الكزبرة الجافة .

اثنين معلقة من الثوم المفروم .

اربع معالق من الليمون المعصور .

اربع معالق من الخل .

اثنين معلقة من زيت الذرة .

اثنين معلقة من الكمون المطحون .

طريقة تحضير عمل الكبدة الاسكندراني

يتم تحضير بولة كبيرة . يتم وضع اثنين معلقة من الملح . يتم وضع معلقتين من الفلفل الأسود . يتم إضافة معلقتين من الثوم المفروم . يتم وضع ٤ معالق من الليمون المعصور . يتم وضع ٤ معالق من ا الكمو يتم وضع معلقتين من الكمون . يتم التقليب حتى يصبح الخليط متجانس . يتم وضع كيلو واحد من الكبدة المتقطعة إلي شرائح . يجب أن يتم تتبيلة الكبدة من الخليط ونتركها في التتبيلة لمدة ساعة ونصف . يجب أن يتم إضافة طاسة على النار . يتم وضع معلقتين من الزيت. يتم إضافة الكبدة التي تم تتبيلها في الإناء . يتم التحريك المستمر . يتم إضافة ثمرتين من البصل المتقطع إلي شرائح . يتم وضع ٢ معلقة من الكزبرة الجافة . يتم التقليب المستمر . يتم وضع أربعة ثمرات من الفلفل الألوان . يتم وضع ثمرة واحدة من الفلفل الحار أو حسب ما تريدين . يجب أن يتم التقليب بشكل مستمر جيداً حتى تنضج الكبدة جيداً . يتم وضع الكبدة الاسكندراني في أطباق التقديم وتأكل .

في هذه المقالة تحدثنا عن طريقة عمل الكبدة الاسكندراني، وتحدثنا عن أسهل طريقة لعمل الكبدة الاسكندراني، وتحدثنا في هذه المقالة عن وصفة واحدة بمكوناتها وطريقة تحضيرها