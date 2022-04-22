نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر وضع هذا الزيت على الأكل نهائيًا سيصيبك بانسداد الشرايين والفشل الكلوي وخلل في وظائف الكبد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الزيت من الأدوات التى تستخدمها الأمهات بشكل يومي فى المطبخ سواء للقلي أو الطبخ، ولكن هناك من يقومون بتجميع الزيوت المستخدمة ويعيدوا استخدامه فى المطاعم، حيث يصبح محتوى على نسبة عالية من الدهون الضارة الغير صحية، التى تسبب الإصابة بأمراض خطيرة متعلقة بالقلب، كما يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار فى الجسم، ولكن لا تتعرف ربات البيوت عن هذه الأضرار الصحية التى يسببها الزيت المكرر فى الاستخدام، كما أن عادة بعض الأشخاص بتناول وجبة الإفطار فى المطاعم يسبب أضرار صحية، حيث يتم قلي الطعمية فى زيوت مكررة تم استخدامها قبل ذلك.

أضرار استخدام زيت القلي المكرر

لا تستغنى الأمهات عن زيوت القلي، فهو يستخدم فى تحضير أشهي الأطعمة التى يعشقها الكبار والصغار، فلا يمكن الإستغناء عنه داخل المطبخ، ولكن تكرار استخدامه يسبب مخاطر صحية عديدة، حرصنا أن نوضحها لكم للتعرف عليها وتجنب تكرار استخدام هذا الزيت.

1. الإصابة بأمراض القلب

تكرار استخدام زيت القلي يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، مما يسبب انسداد الشرايين والأوعية الدموية، والتى تسبب الإصابة بأمراض القلب وغيرها من الأمراض الخطيرة.

2. ارتفاع نسبة السمنة فى الجسم

استمرار استخدام الزيت فى القلي، يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض السمنة، حيث تتكدس الدهون فى الجسم مما تسبب فى زيادة مناطق الجسم، وارتفاع السمنة يسبب ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

3. مخاطر الإصابة بأمراض السرطان

معظم أنواع الزيوت المكررة تحتوى على نسبة من الأحماض الدهنية الضارة، وتسبب هذه الأحماض الإصابة بأمراض السرطان الخطيرة، وتكرار استخدامه يرفع من نسبة التأكسد التى تزيد من نمو الجذور الحرة.

4. إصابة الكلي والكبد بأضرار

تلك الأضرار التى يسببها زيت القلي المكرر فى الأطعمة، يسبب ارتفاع نسبة الدهون على الكبد، مما يسبب خلل فى وظائفها، كما يؤثر على الكلي وتسبب خلل فى وظائف الكلي.

5. ارتفاع مستوى السكر في الدم

نسبة الدهون التى ترتفع فى الجسم نتيجة استخدام الزيوت المكررة المهدرجة، تسبب ارتفاع فى نسبة الكوليسترول الضار فى الجسم، مما يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، وإصابة الإنسان بمرض السكري.