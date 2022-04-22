نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بربع كيلو دقيق اعملي كيلو بسكوت العيد بدون ماكينة أحلي من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة بربع كيلو دقيق اعملي بسكوت العيد، البسكوت من الحلويات المنتشرة بشكل كبير وخاصة في الأعياد والمناسبات، فلذلك تبحث كل ربة منزل عن أسهل طريقة لعمل البسكويت في البيت بأقل تكلفة وبطعم مميز مثل الجاهز، لأن البسكوت من الحلويات التي يحبها الجميع، لينال إعجاب أسرتها بدل من شراءة جاهز، سوف نوضح لكم طريقة عمل البسكوت في البيت بالخطوات.

بربع كيلو دقيق اعملي بسكوت العيد بدون ماكينة

المكونات

ربع كيلو من الدقيق.

كوب وربع سكر بودرة.

نصف كوب زبدة.

ملعقتين من عصير البرتقال.

ملعقة من الحليب.

ملعقتين من النشا.

بيض.

ملعقتين من الفانيليا.

ملعقتين من البيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة التحضير

عليك إحضار بولة مناسبة للعجن، قومي بوضع الملح والبيكنح بودر والسكر، عليك خلطهم جيداً بالمضرب الكهربائى ثم إضافة البيض والخلط، وبعد امتزاج المكونات جيداً عليك إضافة الدقيق، قومي بخلط المكونات جيداً حتي تتجانس وتحصلين على عجينة متماسكة ثم قومي بوضع العجينة في كيس البسكويت، ثم قومي بإحضار صينية الفرن ودهنها بالسمن، وقومي بتشكيل البسكوت ورصة بها وعليك تشغيل الفرن على درجة حرارة مناسبة، قومي بإدخال البسكوت الفرن ومتابعته حتي يأخذ لون مميز وقومي باخراجة وتهويتة، وسوف تجدين طعمة مميز مثل الجاهز.

أسهل طريقة لعمل بسكوت العيد في البيت بالخطوات

المكونات

كوب من الدقيق.

كوب من سكر البودرة.

كوب من الزبدة.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الفانيليا.

رشة ملح.

ربع كوب حليب.

طريقة التحضير

عليك نخل الدقيق ووضع الملح والبيكنح بودر والفانيليا ونقلب المكونات جيداً، نقوم بوضع الزبدة في وعاء ونخفقها بالمضرب الكهربائى حتي يصبح قوامها خفيف وابيض اللون، عليك وضع السكر على الزبدة وخلطهم جيداً حتي يذوب السكر تماماً، ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجياً ونقوم بتقليب العجينة برفق حتي تمتزج المكونات، نترك العجينة جانباً ونغطيها لترتاح ونقوم بتشكيل العجينة، نقوم بإحضار صينية مدهونة زيت نرص البسكوت بها نقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة نصف ساعة حتي يأخذ اللون الذهبي، نخرج البسكويت من الفرن ونتركة حتي يبرد ثم يمكن حفظة في كيس من البلاستيك.