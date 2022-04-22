كنافة الطاسة السريعة بالقشطة في 10 دقائق بدون فرن بطريقة سهلة ومظبوطة مثل الجاهزة

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كنافة الطاسة السريعة بالقشطة في 10 دقائق، تعد الكنافة من أكثر الحلويات الشرقية الخفيفة التي نقوم بتحضيرها بشكل دائم وبالأخص في المناسبات والأعياد، وهناك الكثير من السيدات الذين يعانون من الطريقة الأصلية ودايما تصبح الكنافة جافة جداً و غير مظبوطة مثل الجاهزة، لذلك سنقدم لكم طريقة سهلة وسريعة الطريقة الأصلية لعمل الكنافة كان زمان يحضرون الكنافة في الطاسة على النار بدون فرن، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها الأصلية ستحصلين على كنافة طرية ولذيذة و مظبوطة بحشو القشطة اللذيذة بدون مجهود أو تعب.
كنافة الطاسة بالقشطة السريعة
سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها في تحضير كنافة الطاسة وهي:
- نصف كيلو من الكنافة.
- كوب من السمن.
- ملعقة كبيرة من السكر البودرة.
- 2 كوب من القشطة.
- 3 معالق كبيرة من النشا.
- 2 ملعقة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
- 2 ملعقة من الكريم شانتيه.
الشربات
- 2 كوب من السكر.
- كوب ونصف من الماء.
- عصرة ليمونة
طريقة تحضير كنافة الطاسة بالقشطة السريعة
- في البداية نأتي بالكنافة و نقوم بفرمها ناعم جدًا.
- ثم نضيف عليها كوب من السمن المذاب وملعقة من السكر مع التقليب حتى تتشرب الكنافة السمن تماماً.
- بعد ذلك نحضر القشطة نأتي بوعاء ونقوم بوضع 2 كوب من الحليب و النشا و الدقيق و السكر و الكريم شانتيه.
- نخفق كافة المكونات حتى تذوب النشا والدقيق مع الحليب.
- بعد ذلك نضع الإناء على النار ونستمر في تقليب القشطة حتى يصبح قوام القشطة كريمي.
- نرفعها من على النار ونتركه حتى يهدأ قليلًا.
- نأتي بالطاسة وتكون غير قابلة للالتصاق ونقوم بتوزيع 2 ملعقة من السمن بداخلها.
- ثم نقوم بوضع نصف كمية الكنافة ونضغط عليها جيدًا حتى تتماسك مع بعضها.
- نضيف طبقة القشطة عليها ونحرص على عدم وضع القشطة عند الأطراف.
- بعد ذلك نقوم بوضع الجزء الأخر من الكنافة ونضغط عليها جيدًا.
- نقوم بوضع الطاسة على نار هادئة مع تحريك الطاسة من جميع الجوانب ومن الاطراف بحيث يأخذ كل جانب دقيقة.
- ستلاحظين أن جوانب الطاسة تم تحميرها، نقوم بقلب الكنافة على طبق أخر.
- ثم نقوم بتوزيع القليل من السمن داخل الطاسة ونضع الكنافة مرة أخرى في الطاسة لكى نقوم بتحمير الوجه الآخر.
- بعد ذلك نرفعها من على النار ونقوم بتوزيع الشربات البارد على الكنافة ونتركها حتى تبرد ثم تقطع وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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