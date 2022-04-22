كنافة الطاسة السريعة بالقشطة في 10 دقائق بدون فرن بطريقة سهلة ومظبوطة مثل الجاهزة

كنافة الطاسة السريعة بالقشطة في 10 دقائق، تعد الكنافة من أكثر الحلويات الشرقية الخفيفة التي نقوم بتحضيرها بشكل دائم وبالأخص في المناسبات والأعياد، وهناك الكثير من السيدات الذين يعانون من الطريقة الأصلية ودايما تصبح الكنافة جافة جداً و غير مظبوطة مثل الجاهزة، لذلك سنقدم لكم طريقة سهلة وسريعة الطريقة الأصلية لعمل الكنافة كان زمان يحضرون الكنافة في الطاسة على النار بدون فرن، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها الأصلية ستحصلين على كنافة طرية ولذيذة و مظبوطة بحشو القشطة اللذيذة بدون مجهود أو تعب.

كنافة الطاسة بالقشطة السريعة

سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها في تحضير كنافة الطاسة وهي:

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السمن.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

2 كوب من القشطة.

3 معالق كبيرة من النشا.

2 ملعقة من السكر.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة من الكريم شانتيه.

الشربات

2 كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عصرة ليمونة

طريقة تحضير كنافة الطاسة بالقشطة السريعة