حلى التشيز كيك بزبدة الفستق .. حلى بارد بطعم مميز وتكاليف بسيطة

حلى التشيز كيك بزبدة الفستق حلى بارد بتكاليف بسيطة مع طعم شهي ومختلف، نقدم لكم اليوم طريقة تحضير حلى التشيز كيك بزبدة الفستق مع الاستعانة بالكاسات في التحضير، وهي وصفة شامية حلبية رائعة سريعة التحضير يمكن الانتهاء من تجهيزها في وقت قليل وخطوات بسيطة، كما أنها تُقدم باردة في أطباق صغيرة أو كاسات. إليكم أنجح طريقة تحضير حلى التشيز كيك بزبدة الفستق مع طعم مميز يعشقه الكبار والصغار.

حلى التشيز كيك بزبدة الفستق

المقادير اللازمة لعمل تشيز كيك مميز بزبدة الفستق:

200 جرام بسكويت سادة أي نوع.

80 جرام زبدة مذابة.

350 جرام جبن كريمي بدرجة حرارة الغرفة.

150 جرام لبنة حلوة.

نصف علبة حليب مكثف محلى.

2 ملعقة صغيرة من زبدة الفستق الحلبي أو أكثر حسب الرغبة.

400 جرام كريمة خفق باردة.

فستق حلبي مطحون.

في أولى الخطوات نأخذ البسكويت ونضعه في محضر الطعام ونقوم بطحنه طحن ناعم ثم نفرغه في وعاء ونضف إليه الزبدة المذابة، ثم نمزج جيداً وبعد ذلك نأخذ كاسات صغيرة الحجم أو أي بايركس أو يمكنك استخدام قالب التشيز كيك ثم نوزع مقدار ملعقة كبيرة في كل كأس، ثم نضغط على خليط البسكويت جيداً ونترك الكاسات جانباً ومن جانب آخر نأخذ وعاء ونضف إليه الجبن الكريمي واللبنة، مع إضافة الحليب المكثف المحلى وزبدة الفستق ثم نخلط المكونات جيداً باستخدام المضرب الكهربائي حتى تندمج المكونات ويتجانس الخليط.

كاسات التشيز كيك اللذيذة

بعد ذلك نضف كريمة الخفق ونخفق مجدداً حتى تتكاثف الكريمة ثم نضف الفستق الحلبي المطحون، ونخلط قليلاً ثم نضع الكريمة في كيس حلواني لتسهيل توزيعها بالكاسات، بعد ذلك نملئ مقدار ثلثين الكأس بالخليط الكريمي ونوزعه بشكل متساوي، ثم نذوب زبدة فستق في المايكروويف أو في حمام مائي ساخن ونضعها في كيس حلواني ونوزعها على الخليط الكريمي بشكل متساوي، ثم يتم التزيين بالقليل من الورد المحمدي أو بفستق وبعد ذلك نضع الكاسات في الثلاجة ليبرد الحلى جيداً لمدة ساعتين او ثلاث ساعات، وبعد ذلك يصبح حلى التشيز كيك جاهز للتقديم بطعم مختلف ومميز جداً.