طريقة عمل كعك العيد الدايب والناجح من أول مرة زي المحلات و أطعم

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بمجرد قرب عيد رمضان المبارك تحرص الكثير من الأسر خلال هذه الفترة على تحضير العديد من مخبوزات العيد منها البيتي فور واللانكشير وكعب الغزال بالعجوة والملبن والغريبة والبسكويت وحلويات اخرى ولكن من أهمها كحك العيد لتناوله بجانب كوب اللبن أو الشاي أو العصائر وتقديمه للضيوف و الأصدقاء والأقارب بدلا من شرائه من احد المحلات لأنه غالي الثمن وأيضا لضمان جوده المكونات من خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الكعك الناعم مثل طريقة المحلات. مكونات الكحك الناعم في المنزل اثنين ملعقة كبيرة من السمسم.

نحضر اثنين ونصف كوب من السمن البلدي.

عدد ثمان أكواب من الدقيق الأبيض.

نحضر ملعقة كبيرة من رائحة الكعك.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشه صغيرة من الملح.

كوب سكر بودر ناعم. مكونات حشوة الكحك حسب الرغبة. نحضر كوب لبن دافئ.

ملعقة من السكر. طريقة عمل الكحك الناعم نجهز وعاء واسع ونضع فيه المكونات الجافة مثل الدقيق وريحه الكحك ورشه الملح والسمسم ثم نقلب المكونات جيدا. ثم نسخن السمن فقط عدم غليه على النار ثم يضاف على الخليط السابق بملعقة خشبية كبيرة ونقلب. وبعد انتهاء الخطوة السابقة و بعدان يهدا الخليط من السخونة نبدأ في فرك الخليط براحه اليدين حتى تصبح العجينة ناعمة متماسكة. نذوب الخميرة في ربع كوب من اللبن الدافئ مع إضافة ملعقة من السكر مع ما تبقى من اللبن والخميرة إلى العجينة مع عجن الخليط. بعد الانتهاء من خطوات السابقة وعجن الكحك اتركي العجينة جانبا لمدة عشر دقائق حتى ترتاح. نبدأ في تقطيع وتشكيل العجينة إلى قطع صغيرة على هيئة كرات نفتح بالأصبع ثقب في العجينة لوضع الحشوة سواء كانت ملبن أو عجوة أو أي حشو اخر ونكور العجينة مره اخرى ثم نضعها في البصامة. نضع وحدات الكحك في الصاج المدهون بالسمن وندخله الفرن على درجة حرارة 200 ويترك لمدة 30 دقيقة حتى يكتسب اللون الذهبي ثم نخرج الصاج ونترك الكعك حتى يبرد تماما ونرش السكر البودر ويقدم للأفراد الأسرة بصحة وهنا. أسرار تضمن نتيجة جيدة للكحك لضمان نجاح وجودة الكحك يجب أن تكون المقادير موزونة بالضبط.

يجب أن يكون الدقيق منخول قبل استخدامه لإعطاء قوام هش للعجينة.

في بداية التحضير يجب خلط المكونات الجافة مع بعضها قبل إضافة السمن واللبن.

لا تستعملي الزبدة في عمل الكحك بدلا من السمن لان الزبدة تجعل الكعك جافا على عكس السمن ومن الأفضل استخدام السمن البلدي.

لا تقومي بتسخين العجوة أو الملبن على النار حتى لا يصبح ناشف.

كما يجب أن يكون نوع الدقيق المستعمل مناسب لعمل الكحك.

لا تضعي كمية زائدة من المادة السائلة حتى لا يصبح الكحك جاف. عمر شويل - جدة طريقة عمل كعك العيد الدايب والناجح من أول مرة زي المحلات و أطعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كعك العيد الدايب والناجح من أول مرة زي المحلات و أطعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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