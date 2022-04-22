طريقة كفتة الطاسة بدون فرن أشهى وأسرع وجبة في رمضان بطعم وريحة جنان

طريقة كفتة الطاسة ، الكفتة من أحب الأكلات لدى الجميع، ولا غنى عنها في المناسبات وموائد شهر رمضان، ومهما تغير شكل وطريقة تحضيرها تظل الكفتة من أهم الأكلات المحبوبة للجميع، خاصةً الأطفال يجعلونها من الأكلات المميزة بالنسبة لهم، بل ويطلبون من أمهاتهم تحضيرها بين كل فترة.

طريقة كفتة الطاسة

وبالنسبة لست البيت أيضًا تعتبر الكفتة من الأكلات السريعة التي يمكن تحضيرها في خلال دقائق بسيطة، وتم ابتكار طرق كثيرة لتحضير الكفتة والتي من بينها كفتة الطاسة سريعة وشهية ومناسبة في كل الأوقات، لذا قررنا اليوم ان نقدم لكي طريقة كفتة الطاسة بخطوات بسيطة.

الطريقة الأولى: طريقة كفتة الطاسة هبة أبو الخير

المكونات

كيلو من اللحم المفروم.

ثمرة من البصل المفروم.

فصين من الثوم المفروم.

نصف كوب من البقسماط المطحون.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معيار نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.

طريقة التحضير

احضري وعاء عميق وضعي به كلًا من اللحم المفروم + البصل + الثوم + البقسماط.

ثم اخلطي المكونات معًا جيدًا ثم اضيفي الملح، فلفل أسود، الكمون، البهارات السبعة.

ومن ثم أضيفي الصلصة + البيض واخلطي كل المكونات معًا جيدًا حتى تلاحظين الخيوط بين اللحمة، وأن القوام أصبح ناعم، لذا يجب عجنها لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

شكلي الكفتة بالشكل الذي ترغبين به سواء أصابع أو شكل دائري.

ثم ضعيها في سطح ثابت مثل صينية بها كيس من البلاستيك حتى لا تلتصق بها، وادخليها الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.

ضعي المقلاة على النار بها القليل من الزيت وابدئي في رص قطع الكفتة بها واتركيها حتى تأخذ لون ذهبي وتصبح ناضجة من الجهة الأولى ثم الجهة الأخرى و اخرجيها على طبق التقديم.

قدمي الكفتة مع الأرز المبهر والسلطات على سفرتك.

الطريقة الثانية: طريقة تحضير كفتة الطاسة الشيف هالة فهمي

المكونات

نصف كيلو من اللحم المفروم.

كوب من ماء البصل.

ربع كوب من البرغل.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

تفل بصل.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

قطعة من الدهن المبشورة.

عدد قطعة من اللية.

ملح / فلفل اسود.

كزبرة ناشفة.

رشة من القرفة والزنجبيل.

خل، زيت.

قطعة من الفحم.

طريقة التحضير

احضري وعاء واضيفي به اللحم المفروم + البرغل + الدهن + تفل البصل.

اسكبي التوابل مع الخليط السابق واستمري في الخفق.

احرصي على أن يكون المزيج ناعم تمامًا.

ضعي مقلاة مقاومة للالتصاق وضعي به اللية والزيت.

ومن ثم ضعي الكفتة في أعواد الشيش طاووق واتركيها في المقلاة بعد أن تضعين فيها بالماء البصل المتبل.

لا تحركي الكفتة على النار كثيرًا حتى تتأكد من نضجها ثم تحريكها على الجانب الآخر.

الطريقة الثالثة: أسهل طريقة لعمل كفتة الطاسة

المكونات

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ثمرتان كبيرتان من البصل المبشور.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

معيار ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير