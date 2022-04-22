تحضير وصفة الثريد الخليجية على سفرة إفطار شهر رمضان

وصفة الثريد الخليجية، هناك الكثير من الأطباق الخليجية التي تناسب مائدة إفطار شهر رمضان منها الثريد إذ أنه أحد الأكلات الشهية واللذيذة وفي نفس الوقت دسمة وتعتبر وجبة رئيسية على المائدة ويمكن إعدادها إما باللحم أو بالدجاج.

مكونات الثريد باللحم

تحتاج وصفة الثريد باللحم إلى مكونات عديدة ومختلفة هي:

ملعقة ذات حجم كبير من الآتي: بودرة الكركم والكاري وبودرة الزنجبيل وشطة ناعمة حارة ومن البهارات المتنوعة.

فخذة غنم تكون مقطعة حسب الرغبة.

أربع ثمرات من الطماطم تكون مقشرة ومنزوعة القشر وأربعة حبات ثوم.

عود كامل قرفة خام.

من الملح مقدار ملعقتين كبيرتين.

اثنان من كل من: الفلفل الحار الأخضر ومن البطاطس ذات الحجم الكبير ومن اللومي.

ملعقتين حجم كبير صلصة طماطم.

أربعة من حبات البصل الكبيرة.

ملعقة لها حجم صغير من الهيل المطحون ونصف ملعقة نفس الحجم فلفل أسود.

ربع كوب به إما زيت نباتي أو زيت زيتون.

طريقة عمل الثريد باللحم