نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير وصفة الثريد الخليجية على سفرة إفطار شهر رمضان في المقال التالي
وصفة الثريد الخليجية، هناك الكثير من الأطباق الخليجية التي تناسب مائدة إفطار شهر رمضان منها الثريد إذ أنه أحد الأكلات الشهية واللذيذة وفي نفس الوقت دسمة وتعتبر وجبة رئيسية على المائدة ويمكن إعدادها إما باللحم أو بالدجاج.
مكونات الثريد باللحم
تحتاج وصفة الثريد باللحم إلى مكونات عديدة ومختلفة هي:
- ملعقة ذات حجم كبير من الآتي: بودرة الكركم والكاري وبودرة الزنجبيل وشطة ناعمة حارة ومن البهارات المتنوعة.
- فخذة غنم تكون مقطعة حسب الرغبة.
- أربع ثمرات من الطماطم تكون مقشرة ومنزوعة القشر وأربعة حبات ثوم.
- عود كامل قرفة خام.
- من الملح مقدار ملعقتين كبيرتين.
- اثنان من كل من: الفلفل الحار الأخضر ومن البطاطس ذات الحجم الكبير ومن اللومي.
- ملعقتين حجم كبير صلصة طماطم.
- أربعة من حبات البصل الكبيرة.
- ملعقة لها حجم صغير من الهيل المطحون ونصف ملعقة نفس الحجم فلفل أسود.
- ربع كوب به إما زيت نباتي أو زيت زيتون.
طريقة عمل الثريد باللحم
- نخلط اللحم المقطع مع الكركم والكاري والملح والفلفل والشطة والبهارات.
- نجهز مقلاة كبيرة على النار بها الزيت لكي يسخن جيدًا.
- نبدأ بوضع البصل المفروم في الزيت ونقليه به حتى يذبل وأثناء التحريك نضع الزنجبيل والفلفل والصلصة وفصوص الثوم بعد فرمها.
- نحرك باستمرار حتى تختلط المكونات ونلاحظ انتشار رائحة الخليط الجذابة والآن نضع قطع اللحم الجاهزة المتبلة نقلبه مع التوابل إلى أن يتبخر ماء اللحم.
- وبعد ذلك نستكمل التسوية بوضع صلصة الطماطم والطماطم المقشرة والماء على أن تكون الكمية كافية لتغطية اللحم بأكمله.
- لا يتم رفع اللحم عن النار إلا بعد ساعتين كحد أدنى أو حتى نلاحظ نضج قطع اللحم في الخليط وقبل النضج بحوالي عشرين دقيقة نضع البطاطس واللومي معها لكي تنضج في نفس الوقت.
- وبعد مرور نصف ساعة تقريبا يتم رفع المقلاة عن النار ونتركها على جنب وبذلك يصبح لحم الثريد جاهزًا.
- نحضر الرقاق ويتم فرده في وعاء مناسب للتقديم لكي يتم صب اللحم فوقه مباشرة ويقدم الثريد ساخنًا بجانبه الأرز والأطباق الجانبية حسب الرغبة بالهناء والشفاء.
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