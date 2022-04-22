نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البسكويت بحشوة الجبن المالح من الشيف غادة جميل في المقال التالي
بسكويت الجبنة، اعتدنا على طريقة واحدة في تقديم وتحضير البسكويت وهي البسكويت الحلو بالحشوات الحلوة المختلفة ولكن لم يجرب الكثير منا وصفة البسكويت المالح بالجبنة على الرغم من أنها تجربة جديدة ولذيذة، كما أن البسكويت بالجبنة مناسب لوجبة الإفطار أو السحور مع كوب من الشاي، ومن أجل الحصول على وصفة ناجحة من البسكويت بالجبنة نعرفكم في السطور القادمة على طريقة التحضير من الشيف غادة جميل بالتفاصيل.
مكونات بسكويت الجبنة شيف غادة جميل
تنقسم المكونات الخاصة بتلك الوصفة إلى مكونات تحضير عجينة البسكويت وأخرى خاصة بحشو البسكويت كالتالي:
- كوب إلا ربع به دقيق مخصص للمخبوزات أو دقيق متعدد الاستخدامات حسب المتاح.
- مع أربع ملاعق زبدة نوع جيد تكون بحرارة المكان الموجودة به.
- مقدار ملعقة طعام لبن حجمها كبير.
- نصف ملعقة شاي ذات حجم صغير بيكنج بودر ونصف آخر ملح طعام.
- مع مقدار ملعقتين حجم صغير زعتر ناعم.
- وللحشو الداخلي مقدار كوب ونصف كوب جبن مبشور إما نوع واحد معين أو خليط بين أنواع الجبن المفضلة والمتاحة.
- ولتزيين الوجه حبات السمسم الذهبية وحبة البركة.
طريقة تحضير بسكويت الجبنة المنزلي
نضع لكم فيما يلي الخطوات التي أوضحتها الشيف غادة جميل في البرنامج الخاص بها برنامج اتفضلوا عندنا وهي:
- نعد الفرن في البداية على درجة حرارة متوسطة حتى يكون ساخنًا عند وضع صينية البسكويت به ويسهل من التسخين.
- نستخدم صينية مناسبة لإعداد الخبز ونبطنها من الداخل بورق زبدة نوع جيد.
- نبدأ في إعداد عجينة البسكويت حيث يتم استخدام الكبة أو الخلاط الكهربي في خلط البيكنج بودر مع الزبدة اللينة ورشة الملح والزعتر الناعم وأيضًا الدقيق والجبن.
- حيث سيتم خلط مكونات العجين مع الحشو مرة واحدة لكي يكون تركيز المذاق أفضل وأوضح، فيتم تشغيل الخلاط أو الكبة لبدء مزج المقادير وعندما تبدأ في الاختلاط الواضح يصب الحليب ولكن تدريجيًا أثناء الخلط أيضًا.
- يتم نقل العجين من الخلاط الكهربي ونعجنه مرة أخرى باليدين ومن ثم يشكل كالكرة ونغلفه بالنايلون ويترك ربع ساعة قبل الاستخدام.
- ومن ثم يتم فرد العجينة جيدًا ونقطعها على شكل دوائر أو حسب الرغبة ونرص بسكويت الجبنة في الصينية لكي يتم تسويته في الفرن لينضج.
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