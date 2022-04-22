البسكويت بحشوة الجبن المالح من الشيف غادة جميل

بسكويت الجبنة، اعتدنا على طريقة واحدة في تقديم وتحضير البسكويت وهي البسكويت الحلو بالحشوات الحلوة المختلفة ولكن لم يجرب الكثير منا وصفة البسكويت المالح بالجبنة على الرغم من أنها تجربة جديدة ولذيذة، كما أن البسكويت بالجبنة مناسب لوجبة الإفطار أو السحور مع كوب من الشاي، ومن أجل الحصول على وصفة ناجحة من البسكويت بالجبنة نعرفكم في السطور القادمة على طريقة التحضير من الشيف غادة جميل بالتفاصيل.

مكونات بسكويت الجبنة شيف غادة جميل

تنقسم المكونات الخاصة بتلك الوصفة إلى مكونات تحضير عجينة البسكويت وأخرى خاصة بحشو البسكويت كالتالي:

كوب إلا ربع به دقيق مخصص للمخبوزات أو دقيق متعدد الاستخدامات حسب المتاح.

مع أربع ملاعق زبدة نوع جيد تكون بحرارة المكان الموجودة به.

مقدار ملعقة طعام لبن حجمها كبير.

نصف ملعقة شاي ذات حجم صغير بيكنج بودر ونصف آخر ملح طعام.

مع مقدار ملعقتين حجم صغير زعتر ناعم.

وللحشو الداخلي مقدار كوب ونصف كوب جبن مبشور إما نوع واحد معين أو خليط بين أنواع الجبن المفضلة والمتاحة.

ولتزيين الوجه حبات السمسم الذهبية وحبة البركة.

طريقة تحضير بسكويت الجبنة المنزلي

نضع لكم فيما يلي الخطوات التي أوضحتها الشيف غادة جميل في البرنامج الخاص بها برنامج اتفضلوا عندنا وهي: