نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سلطة زبادي بالخيار وطرق مختلفة لسلطة الزبادي البرياني في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل سلطة زبادي بالخيار ، سلطة الزبادي من أفضل السلطات التي يمكنك تقديمها بجانب الأطباق الرئيسية وخصوصا المشويات، وتتعدد طرق تقديمها في كثير من المطاعم والمحلات، وفي هذه المقالة نقدم لكم طريقة عمل سلطة زبادي بالخيار اللذيذة بطرق مختلفة وسهلة والطعم رهيب.

طريقة عمل سلطة زبادي بالخيار

مقادير زبادي البرياني:

½ 1 كوب (300 جم) خيار مقشر ومقطع مكعبات صغيرة أو مبشور.

3 أكواب (600 جم) زبادي يوناني.

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) ملح.

ملعقة صغيرة (5 جم) كمون.

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) فلفل أسود.

ملعقة صغيرة (5 جم) بهارات تشات مسالا “اختياري”.

3 ملاعق كبيرة (15 جم) أوراق كزبرة طازجة مفرومة.

ملعقة كبيرة (5 جم) أوراق نعناع طازجة مفرومة.

قرن فلفل أخضر حار مفروم “اختياري”.

2 ملعقة صغيرة (10 مل) عصير ليمون أو عصير زنجبيل “اختياري”.

طريقة تحضير سلطة زبادي البرياني

في وعاء، ضعي الزبادي والملح والكمون والفلفل الأسود وبهارات التشات مسالا، ثم قلبي جيدًا حتى يصبح القوام ناعمًا. أضيفي الخيار والكزبرة والنعناع والفلفل الحار المفروم وعصير الليمون أو الزنجبيل، ثم قلبي جيدًا. قدمي سلطة الزبادي أو الرايتا الهندية باردة مع أطباق البرياني أو الكبسة أو المشاوي.

مقادير سلطة زبادي بالنعناع

ملعقة كبيرة نعناع مفروم.

1/2 ملعقة ثوم مفروم.

زيت زيتون .

ملح .

زبادي.

عصير لمونة.

في إناء أضيفي الخل ونصف ملعقة الملح وملعقة النعناع المفروم وعصير الليمون واخلطيهم جيداً، ثم أضيفي الزبادي والكمية حسب الرغبة، ثم أضيفي نصف ملعقة من الثوم المفروم، ادمجي مكونات سلطة الزبادي وستصبح السلطة جاهزة علي التقديم.

مقادير الزبادي بالخيار

2 خيار.

2 علبة زبادي حجم صغير.

ملح .

فلفل أسمر أو أبيض .

2 عود نعناع صغير مقطعين .

قومي بتقشير الخيار، وباستخدام المبشرة، قومي ببشر الخيار، ثم قومي بتصفية الخيار من الماء، ثم ضعي ملعقة صغيرة من الملح إلي بشر الخيار مدة 10 دقائق؛ ليقوم بإنزال الماء وهذه خطوة هامة في تحضير سلطة الزبادي، ثم في طبق التقديم قومي بوضع النعناع، ثم أضيفي الخيار وعلبتين الزبادي، ثم الملح والفلفل وقومي بالتقليب وادمج المكونات سوياً، والملح حسب الرغبة، وأثناء التقديم قومي بإضافة ملعقتين من زيت الزيتون إلي سلطة الزبادي وتقدم بالهنا والشفا.

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سلطة خيار بالنعناع والزبادي

خيار.

زبادي.

كريمة لباني.

فلفل ألوان.

ملح وفلفل .

ثوم مفروم.

نعناع.

قومي ببشر الخيار وأضيف إليه رشة من الملح، وقومي بتصفية بشر الخيار، ثم قومي بخفق الكريمة اللباني وأضيفي إليهم الزبادي وأضيفي النعناع والخيار والثوم المفروم، ثم قومي بتقطيع نصف حبة من الفلفل الألوان إلي مكعبات صغيرة وأضيفي المكونات معاً وادمجيهم، ويقدم طبق سلطة الزبادي جانبي لذيذ بجانب المأكولات علي سفرة الغذاء خاصة بجانب المشويات.