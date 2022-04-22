نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت النشادر الهش المقرمش للأعياد بطريقة بسيطة بكيس الحلواني فى المنزل في المقال التالي

يعد بسكويت النشادر من البسكوتات التى عليها إقبال كبير فى الأفران، وخاصة فى الأعياد وذلك لأنه يعد وجبة إفطار أو عشاء خفيفة على المعدة بعد الصيام، كما انه محبب جداً لدى الكبار والصغار وأيضاً مغذي لأنه يحتوي فى مكوناته على البيض والسمنة واللبن وغيرها من المكونات المفيدة للجسم، كما أنه يمد الجسم بالطاقة والنشاط لإحتوائه على سعرات حرارية عالية، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري مكونات وطريقة تحضير بسكويت النشادر الهش المقرمش للأعياد فى المنزل بكل تفاصيله. مكونات بسكويت النشادر يحتوي بسكويت النشادر الهش المقرمش على مكونات بسيطة وغير مكلفة بالنسبة لشرائه من المحلات وهى كالتالي: ٣ كوب من الدقيق.

١/٢ ملعقة كبيرة من النشادر.

٣/٤ كوب من الزبدة اللينة.

٣ حبات من البيض.

١/٨ كوب من اللبن أو عصير البرتقال.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير والتجهيز طريقة تحضير بسكويت النشادر للأعياد تحتوى على بعض الخطوات ولكنها مسلية وهى كالتالى: نقوم بإحضار وعاء كبير الحجم وعميق لكى نقوم بخفق المكونات به. بعد ذلك نقوم بوضع السمن والسكر فى الوعاء ونضرب بالمضرب الكهربائى لكى نوفر التعب والمجهود. نستمر فى الخفق حتى يصبح الخليط كريمى الشكل. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض حبة حبة مع الاستمرار فى الخفق ومعهم الفانيليا ثم نضيف النشادر واللبن ونخفق مرة أخرى. ثم نقوم بأخذ بعض الدقيق ونضع عليه المكونات الجافة الأخرى من البيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم مع بعض كويس ثم نضيفهم شوية شوية على الخليط السابق. نستمر فى الخفق حتى يختلطوا يمتزجوا تماماً. بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠. نحضر صاج الفرن ونفرشه بورق الزبدة ونضع خليط البسكوت فى كيس الحلواني ونقوم بتشكيله فى الصينية على شكل أصابع أو دوائر كما نحب. ثم ندخله الفرن لمدة من ١٠ :١٥ دقيقة حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي. نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ثم يقدم مع كوب من الشاي أو اللبن وبالف هنا وشفا. عمر شويل - جدة بسكويت النشادر الهش المقرمش للأعياد بطريقة بسيطة بكيس الحلواني فى المنزل - ثقفني

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