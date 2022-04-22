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طريقة عمل سمبوسك بالجبن بطعم ولا أروع يبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل السمبوسك فالبيت بالجبنة بخطوات سهلة وبسيطة فاليوم نقدم اليكم مقادير سمبوسك بالجبن وكيفية تحضير سمبوسك بالجبن خلال 30 دقيقة فقط هذه الزوصفة تكفي 6 أشخاص . طريقة عمل سمبوسك بالجبن بالمقادير ½ كوب جبنة فيتا.

½ كوب جبنة كريمي.

½ كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.

3 ملاعق كبيرة بقدونس أخضر مفروم.

ملعقة كبيرة ريحان طازج مفروم.

ملعقة كبيرة نعناع طازج مبشور.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملح وفلفل أسود. طريقة تحضير سمبوسك بالجبن في وعاء كبير، ضعي جميع المقادير، وقلبيها جيدًا. افردي ورقة العجين، ثم ضعي الحشو في طرف الورقة، ولفيها على شكل مثلث. أو افردي كل كرة على شكل دائرة (عجينة المنزل)، ثم أغلقيها لتصبح على شكل نصف دائرة وضفري أطرافها بأصابعكِ. اقلي السمبوسك في زيت غزير ومغلٍ، حتى يُصبح لونها ذهبيًا. مقادير سمبوسك الخضار 2 كوب و نصف دقيق ابيض

ملعقتين زيت ذرة

كوب ماء دافيء

ملعقة صغيرة ملح مكونات الحشوة : 2 كوب زيتون اسود

3 جزرات مبشورين

بصلة كبيرة مقطعة مربعات

علبة مشروم مقطع صغيرة

ثمرتين فلفل اخضر مقطعين مربعات

ثمرتين طماطم مقطعين مربعات

نصف علبة بازلاء محفوظة

ملعقة كبيرة بهارات مشكلة

ملعقة صغيرة ملح وملعقة زنجبيل مطحون

4ملاعق زيت ذرة طريقة تحضير سمبوسك الخضار سخني الفرن علي 180 درجة مئوية.

اخلطي جميع مقادير العجينة ثم تعجن باليد او بالعجانة حتي تتماسك جيدا و لا تلتصق باليد ثم تكور لقكرات صغيرة و تغطي باحكام و تترك ربع ساعة .

شوحي البصلة في الزيت ثم يضاف الجزر والبازلاء وتقلب ثم نضيف المشروم والبهارات والملح ثم نضيف الطماطم و الزيتون ونضع الكسبرة الخضراء وتقلب حتي نضج المكونات .

قومي بحشو العجينة و دهنها بالزيت و توضع في الفرن المحمي حتي الإحمرار و النضج. عمر شويل - جدة طريقة عمل سمبوسك بالجبن والخضار بطعم ولا أروع وخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

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