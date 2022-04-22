طريقة الغريبة الناعمة بأسهل وأسرع طريقة بمذاق لذيذ ومميز تذوب في الفم

طريقة الغريبة الناعمة ، من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية والتي تحظى بإقبال الكثير، كما أنها من الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، فهي مظهر من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر، وتتميز بشكل جذاب لا يوصف، حيث تزين بالمكسرات ذات المذاق اللذيذ والرائع التي تضفي عليها مذاقها الرائع كالفستق واللوز وغيرهما، وهي من الحلويات التي حازت على شهرة كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث يقبل الجميع على شرائها من المحلات والمخابز، وهي من الحلويات التي تقدم في المناسبات والأعياد، وقد تعتقد الكثير من ربات البيوت صعوبة إعدادها في المنزل فيلجئون إلى شرائها من المخابز والمحلات باستمرار، ولكن على العكس من ذلك، فهي تتميز بسهولة تحضيرها حيث لا تتطلب وقت، ومكوناتها بسيطة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة الغريبة الناعمة بكل سهولة، وبمذاق أكثر من رائع لم تجربوه من قبل، أحلى من الجاهزة.

مكونات طريقة الغريبة الناعمة

تتكون طريقة الغريبة الناعمة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 كوب من الدقيق.

كوب من السمنة المثلجة.

نصف كوب من السكر البودرز

بياض بيضة صغيرة.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

للتزيين

مكسرات حسب الرغبة.

أو شوكولاتة.

أو نوتيلا.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة الغريبة الناعمة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السمنة والسكر البودر، ثم نخفق جيدا بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يفتح اللون.

ثم نضيف بياض البيضة والملح والفانيليا، ثم نخفق جيدا بالمضرب الكهربائي.

ثم نضيف الدقيق ونلم العجين باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية لا تلتصق في اليد.

بعد ذلك نغطي العجينة بكيس بلاستيك وندخلها في الثلاجة ونتركها لمدة 10 دقائق.

ثم نخرج العجينة من الثلاجة، ونحضر صينية.

ثم نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم، ثم نرصهم في الصينية ونباعد بينهم.

بعد ذلك نزين الغريبة بالمكسرات.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 150 درجة مئوية من أسفل ونضع الصينية في الرف الأوسط ونتركها حتى تنضج.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونترك الغريبة تبرد في الصينية.

بعد ذلك نقدم الغريبة الناعمة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

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