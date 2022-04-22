بطريقة تخميره الأصلية اصنعي الفايش الصعيدي على أصوله بطعمه ورائحته الذكية

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يعد الفايش من أنواع المخبوزات المقرمشة الهشة، والتى ارتبط تقديمها فى صعيد مصر بالأعياد والمناسبات السعيدة كالأفراح وغيرها، وهو عبارة عن دقيق وكمية من التوابل المفيدة وصحية من المحلب والكركم والحبهان والسمسم والتى تعطي له نكهة جميلة ولون مميز، ويعد وجبة إفطار متكاملة العناصر الغذائية عند تناوله بجانب كوب من اللبن، كما يتناول أيضاً فى وقت العصارى مع كوب من الشاى وطعمه بيكون جميل جداً، ويقبل على تناوله الكبار والصغار بطريقة كبيرة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير الفايش الصعيدى الأصلي بالتفصيل. مقادير الفايش الصعيدى الأصلي يحتوي الفايش الصعيدى الأصلي على مكونات سهلة وموجودة بالمنزل وهناك مكونات لعمل الخميرة ومكونات للعجينة وهى كالتالي: مقادير الخميرة ٢ ملعقة كبيرة من الفول المدشوش.

كوب من اللبن المغلي. مقادير العجين كيلو من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من السمنة.

ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

١/٢ كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الكركم.

٣/٤ كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

٢ ملعقة كبيرة من السمسم.

كوب من اللبن للعجن.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل الفايش الصعيدى الأصلي لها بعض الخطوات ولاكنها لازمة لنجاحه ولا يمكن الاستغناء عنها وهى كمايلي: أولا نقوم بتجهيز الخميرة وذلك بغلي اللبن كويس ثم نحضر برطمان زجاجى نظيف، ونضع اللبن به ونضيف عليه ملعقتين من الفول المدشوش ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نغلق البرطمان باحكام ونلفه بفوطة ونضعه فى مكان دافئ ومظلم، ونتركه حتى يختمر لمدة يوم كامل أو من الميعاد للميعاد زى ما عملناها. بعد مرور الوقت ننظر الى البرطمان من الخارج ونلاحظ ان الفول يفصل ويصبح من فوق وميص اللبن من تحت وبكده تكون عملية التخمير سليمة. بعد ذلك نقوم بفتح البرطمان وتكون له رائحة نفاذة وقوية وديه هيه ريحة التخمير. والخطوة الثانية نأخذ الخميرة ونضعها فى طبق عميق ونضيف عليها كوب من الدقيق، وملعقة البيكنج بودر ونقلبهم مع بعض كويس ثم نتركهم لمدة ساعة حتى يختمروا. بعد ذلك نقوم بتحميص السمسم فى طاسة على النار ثم نضيف عليه السمنة والزيت حتى تسخن. ثم نحضر وعاء كبير للعجن ونضعهم به ثم نضيف عليه السكر واللبن والكركم والمحلب والحبهان والملح، ونقلب حتى يذوب السكر وتمتزج المكونات مع بعضها. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق وعليه الخميرة ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة، وهو لا يحتاج إلى العجن الكثير مجرد إدخال المكونات مع بعض. نجمع العجينة بالسمنة ونغطيها ونتركها فى مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعة او ساعتين على الأقل. بعد ذلك نقوم بدهن الصواني بالسمنة ونبدأ بتقطيع العجين الى أصابع متوسطة أو صغيرة الحجم حسب الرغبة حتى ننتهى من الكمية كلها ونجعلهم لاصقين جنب بعض. بعد ذلك نتركه على الصواني حتى يختمر ويتضاعف حجمه لمدة ساعة او ساعة ونصف. ثم ندخله الفرن بعد تسخينها مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ أو ٢٠٠ علية وبعدين نهديها شوية حتى يحمر لونه وينضج. بيأخذ حوالى ٢٠ دقيقة أو أكثر حسب الفرن ثم نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد قليلاً ثم بفرتكته من بعض كل صابع عل حدة حتى يبرد فى الهواء. بعد ذلك نقوم برصه فى الصواني مرة أخرى بالوجه اللى مش محمر بالعرض وندخلها الفرن مرة أخرى على نار هادية حتى يتحمص وينشف. ثم نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماما فى مكان جيد التهوية بعدها يمكنك الاحتفاظ به داخل كراتين حتى لا يتأثر بالرطوبة ويطرى مرة أخرى. وبكده يكون جاهز للتقديم مع كوب من اللبن أو الشاى وبألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة بطريقة تخميره الأصلية اصنعي الفايش الصعيدي على أصوله بطعمه ورائحته الذكية - ثقفني

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