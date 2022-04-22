طاجن الجبن بالدجاج طريقة جديدة لتقديم الطاجن بمذاق ألذ

طاجن الجبن بالدجاج، نظرًا لشعبية الطواجن الكبيرة في العديد من الدول العربية فإن قاعدة كبيرة من الأشخاص يبحثون عن طرق جديدة للطواجن تحمل مذاقًا شهيًا مختلفًا عن المعتاد ويمكننا أن نجد ذلك في طاجن الجبن بالدجاج إذ أنه مفيد وغني العناصر الهامة للجسم وفي نفس الوقت يعطي مذاقًا لذيذًا وشهيًا لمحبي هذا الخليط.

مكونات طاجن الجبن بالدجاج

الكمية الآتية مناسبة لاثنا عشر شخصًا وتحتاج من الوقت ستين دقيقة إلى تسعين دقيقة ونحتاج إلى المقادير التالية للتحضير:

ربع كيلو جرام صدور دجاج ينزع منها العظم والجلد.

ربع إلى نصف كوب جبن بارميزان مبشور حسب الذوق.

8 حبات بيض كاملة.

ملعقة لها حجم كبير من الزبدة والهريسة الحارة.

عدد 2 حبة بطاطس تغسل وتقشر وتقطع مكعبات مناسبة للطاجن.

كوب إلا ربع مليء بالزيت النباتي.

حبة بصل مفرومة جيدًا.

حزمة من أوراق السبانخ النظيفة.

ملعقة لها حجم صغير رأس الحانوت.

ملعقتين صلصة.

كوب كامل به حبات البازلاء.

وللتتبيل بودرة فلفل أسمر وملح حسب الحاجة.

طريقة عمل طاجن الجبن بالدجاج