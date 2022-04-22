نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاجن الجبن بالدجاج طريقة جديدة لتقديم الطاجن بمذاق ألذ في المقال التالي
طاجن الجبن بالدجاج، نظرًا لشعبية الطواجن الكبيرة في العديد من الدول العربية فإن قاعدة كبيرة من الأشخاص يبحثون عن طرق جديدة للطواجن تحمل مذاقًا شهيًا مختلفًا عن المعتاد ويمكننا أن نجد ذلك في طاجن الجبن بالدجاج إذ أنه مفيد وغني العناصر الهامة للجسم وفي نفس الوقت يعطي مذاقًا لذيذًا وشهيًا لمحبي هذا الخليط.
مكونات طاجن الجبن بالدجاج
الكمية الآتية مناسبة لاثنا عشر شخصًا وتحتاج من الوقت ستين دقيقة إلى تسعين دقيقة ونحتاج إلى المقادير التالية للتحضير:
- ربع كيلو جرام صدور دجاج ينزع منها العظم والجلد.
- ربع إلى نصف كوب جبن بارميزان مبشور حسب الذوق.
- 8 حبات بيض كاملة.
- ملعقة لها حجم كبير من الزبدة والهريسة الحارة.
- عدد 2 حبة بطاطس تغسل وتقشر وتقطع مكعبات مناسبة للطاجن.
- كوب إلا ربع مليء بالزيت النباتي.
- حبة بصل مفرومة جيدًا.
- حزمة من أوراق السبانخ النظيفة.
- ملعقة لها حجم صغير رأس الحانوت.
- ملعقتين صلصة.
- كوب كامل به حبات البازلاء.
- وللتتبيل بودرة فلفل أسمر وملح حسب الحاجة.
طريقة عمل طاجن الجبن بالدجاج
- يفضل إشعال الفرن في البداية على حرارة 200 حتى يصير جاهزًا عند الاستخدام.
- في مقلاة متوسطة وعميقة نضع الزيت المطلوب للقلي ونرفع حرارة النار.
- نضع بالزيت مكعبات البطاطس للتحمير قد يستغرق ذلك ما يقرب من عشر دقائق وبعدها نخرجها لتصفيتها من الزيت على مناديل مطبخ قوية.
- أما عن الزيت المتبقي في المقلاة فنقلي به مكعبات صدور الدجاج وبعد حوالي ثلاث دقائق نضع لها البصل المبشور.
- نحرك باستمرار حتى يصبح البصل لينًا لكي نضع الماء والصلصة ورأس الحانوت وكذلك الزبدة نستخدم ملعقة خشبية في التقليب الجيد بين المقادير ونتركها لكي تغلي.
- وقرب بدء الغليان نضع أوراق السبانخ حتى تذبل مع الدجاج وبعدها نرفعها عن النار تمامًا.
- نخفق حبات البيض الثماني في وعاء عميق لكي نضع معه البازلاء والبطاطس بعد قليها والجبن المبشور ومن ثم الدجاج ولكن بالتدريج ونستخدم الملح والفلفل في التتبيل حسب الذوق.
- نحضر صينية فرن مناسب أو طاجن لتحضير الوصفة بشكل أفضل ومن ثم نصب به المزيج النهائي بين المكونات.
- يتم نقل الطاجن إلى الفرن حتى ينضج ويحمر.
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