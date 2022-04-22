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عمر شويل - جدة خلطة معجزة لتنعيم الشعر الخشن والمجعد لن تحتاجي الكيراتين لشعر كالحرير،الشعر الخشن والمجعد هو مشكلة تواجهها الكثير من النساء ولذلك تبحث عن أفضل الطرق للتغلب علي تلك المشكلة، وهذا يكون من خلال عمل كيراتين أو بروتين أو اللجوء لكريمات فرد وتنعيم الشعر، إلا أنها ضارة علي الشعر وتزيد من سوء حالته علي المدي البعيد مما تتسبب في تساقط الشعر، ولكن يمكن الحصول علي شعر ناعم من خلال استخدام المكونات الطبيعية والتي تعمل علي تحسين ملمس الشعر، ونجد أن الموز يحتوي على عناصر غذائية كثيرة مثل البوتاسيوم الذي يحتوي عليه بنسبة كبيرة، وزيوت طبيعية أخرى تساعد كثيراً في الحفاظ على صحة الشعر بجانب إعطائه الرطوبة والقوة التي يريدها ، وهذا يمكن الحصول عليه عن طريق خلط الموز مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى وأشهر هذه المكونات العسل الأبيض، والأفوكادو، لأنهم يحتوا على عناصر غذائية تفيد الشعر أيضاً.

خلطة طبيعية لتنعيم الشعر الخشن والمجعد ناعم كالحرير بدون كيراتين

يعتبر تنعيم الشعر الخشن والمجعد من أكثر الأمور التي تعاني منها أصحاب هذا النوع من الشعر.

وذلك لأنه يصعب تصفيفه بالشكل المطلوب مما تلجأ لاستخدام أدوات تمليس الشعر ولكنها تكون ذات حرارة عالية.

مما تتسبب في حرق بصيلات فروة الرأس مما تجعل الشعر أكثر عرضة للتقصف والخشونة.

ولهذا سوف أقدم لكم خلطة معجزة لتنعيم الشعر وتجعله مثل خيوط الحرير في وقت سريع.

خلطة الموز والعسل لتنعيم وتقوية الشعر

تعمل هذه الخلطة علي تقوية الشعر وتنعيمه كما تحافظ علي صحة الشعر وهذا لاحتوائها علي زيوت طبيعية ومرطبات تقوم بتغذية فروة الرأس.

المكونات:

ملعقة زيت زيتون صغيرة.

ثمرتان موز حجمهما متوسط.

ملعقة عسل كبيرة.

ملعقة زيت جوز الهند صغيرة.

طريقة التحضير:

يتم هرس الموز جيداً في البداية حتى نحصل على عجينة ناعمة. ثم نضيف كل من: العسل، زيت جوز الهند، زيت الزيتون للموز ونخلط كافة المكونات معاً. نضع هذا الخليط على الشعر بدءاً من الجذور وحتى الأطراف لمدة خمس دقائق. بعد ذلك نغسل الشعر بماء دافئ ونمشطه للتأكد من عدم وجود بقايا للموز. يتم تطبيق هذه الوصفة على الشعر بمعدل مرة واحدة كل شهر.

خلطة الموز والأفوكادو لترطيب الشعر المجعد



الأفوكادو مكون غني بالأحماض والفيتامينات الهامة والتي تعمل علي ترطيب الشعر وعلاج التقصف والهيشان.

المكونات:

نصف ثمرة أفوكادو.

ثمرة كاملة موز حجمها متوسط.

مقدار ٥٠ مللي حليب جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان زيت جوز الهند.

ملعقة زيت زيتون كبيرة.

الخطوات:

نقوم بخلط كل المكونات المحضرة مع بعضها جيدًا لنحصل على خليط متجانس. بعد ذلك نضع الخليط على الشعر بشكل كامل والتأكد وصوله للجذور. نترك الخليط على الشعر كاملاً لمدة تلت ساعة. بعد ذلك نغسل الشعر باستخدام الشامبو المناسب للشعر. يتم استخدام تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.

خلطة الموز والحليب لتنعيم الشعر الخشن والجاف

يقوم الحليب بتنعيم الشعر الجاف والتخلص من الجفاف والخشونة وهذا لاحتوائه علي بروتينات طبيعية ويتم تحضير هذه الوصفة عن طريق استخدام تلك المكونات كالتالي:

المكونات:

عدد 3 ثمرات موز.

ملعقتان كبيرتان لبن.

مقدار ملعقة حليب كبيرة.

عدد 3 ملاعق عسل أبيض.

طريقة التحضير: