فوائد شرب اللبن الرائب قبل النوم ستبهرك ولن تتوقف عن تلك العادة بعد الآن

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فوائد اللبن الرائب قبل النوم، هل جربتم من قبل تناول اللبن الرائب قبل النوم يوميًا؟ أو تساءلتم عن فوائد تلك العادة؟ في حقيقة الأمر التعود على شرب اللبن الرائب قبل النوم كل يوم يعود على الجسم بفوائد كثيرة ومختلفة، حيث أن اللبن الرائب ما هو إلا الحليب الذي يتم تخميره من خلال أنواع مفيدة من البكتيريا ليصل إلى قوام سميك يشبه بشكل كبير قوام الزبادي ولكنه ليس زبادي لهذا فإنه له فوائد كثيرة نعرفكم بها.
فوائد اللبن الرائب قبل النوم
أحد أخف الوجبات الغذائية التي يمكننا تناولها قبل النوم بدون الخوف من تأثيرها على زيادة الوزن أو على الصحة بشكل عام، ومن أهم الفوائد التي يوفرها للجسم عند تناوله يوميًا قبل النوم:
- به حمض أميني معين يحسن من عملية الراحة والاسترخاء للنوم بهدوء وبسرعة.
- مفيد للجهاز الهضمي من حيث عمل البكتيريا المفيدة به التي تسهل من التخلص من الفضلات والغازات المتراكمة بالأمعاء.
- اللبن الرائب غني بمجموعة من الفيتامينات والعناصر المفيدة للعضلات حيث تقيها من الالتهابات والتي قد تسبب مع الوقت هشاشة وضعف في العظام.
- يؤثر بصورة مباشرة على انقباضات ضغط الدم فيحمي من الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
- بالإضافة إلى أهمية كبيرة له وهي خسارة الوزن فهو يقلل من نسبة الدهون المتحولة في الجسم والتي قد تسبب زيادة الوزن فيما بعد وذو محتوى منخفض من السعرات الحرارية.
- غني ببكتيريا تقي الجسم بأكمله من الالتهابات.
- يعزز من الجهاز المناعي ويحسن من طريقة عمله.
- يحسن من عملية التمثيل الغذائي والأيض وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بزيادة الكوليسترول.
كيفية تحضير اللبن الرائب في المنزل
بدلًا من شراء اللبن الرائب الجاهز من الخارج إليكم طريقة تحضيره في المنزل:
- نضع مقدار كوب حليب سائل على النار لتدفئته جيدًا.
- ومن ثم نضيف للحليب مقدار كوب الزبادي لكي يساعد في تخمر الحليب والوصول إلى اللبن الرائب النهائي.
- يجب أن نستمر في التقليب حتى يصير الحليب والزبادي كتلة واحدة.
- نستخدم قطعة قماش نظيفة لتغطية الوعاء ونتركه يوم كامل في حرارة الغرفة حتى يتخمر ويتحول إلى لبن رائب.
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