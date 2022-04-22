بكيلو من الدقيق اعملي كمية كبيرة من البيتي فور الهش الدايب الجميل فى المنزل

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يعتبر البيتي فور من أنواع البسكويت الدسمة، وذلك لأنه يحتاج إلى كمية تعد كبيرة من الزبدة أو السمنة والتى تجعله يحتوي على سعرات حرارية عالية، وهو من الأنواع التى اتربط تقديمها فى الأعياد والمناسبات السعيدة، كما ان له فرحة كبيرة عند عمله من الأطفال لأنهم يحبونه كثيراً ويقبلون على أكله لأنه هش وبيدوب فى الفم، وكذلك يمكنهم مساعدة أمهاتهم فى عمله وتشكيله خاصة فى عملية التلزيق ووضع المربي، وسوف نتعرف سوياً قرائي الأعزاء من خلال موقع ثقفني الإخباري على مقادير وطريقة تحضير البيتي فور الهش الدايب بكمية كبيرة بالتفصيل. مقادير البيتي فور الهش الدايب يحتوي البيتي فور الهش الدايب على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي: كيلو من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٣ كوب من الزبدة.

٦ حبات من البيض.

١١/٢ كوب من السكر البودرة.

١/٢ كوب من الكاكاو الخام. للحشو للتزيين فستق مجروش.

جوز هند.

فورماسيلا. طريقة العمل والتجهيز طريقة عمل البيتى فور الهش الدايب بسيطة جدا وسهلة ولا تضيع الوقت وهى كما يلى: نقوم بضرب السكر والزبدة اوالسمنة بمضرب سيلك كهربائى. نستمر فى الضرب حتى يصبح شكلها كريمى. بعد ذلك نقوم باضافة البيض حبتين من البيض كاملين ثم نفصل باقى البيض ونأخذ الصفار فقط. ونستمر فى الضرب بالمضرب الكهربائى ونضع عليهم الفانيليا. ثم نقوم بتغيير المضرب السيلك ونضع مضرب العجن. نقوم باضافة الدقيق والبيكنج بودر ونضرب بالمضرب او من الممكن بعد ضرب السكر والسمنة والبيض نعجنهم ايضا باليد لأن عجنها سهل وبسيط. بعد ان عجناها كويس والعجينة هتكون ناعمة وطرية نقوم بتقسيم الجينة الى نصفين ونأخذ نصفها ونضع عليه الكاكاو ونعجنها كويس. نتركها شوية فى الثلاجة قبل ان نقوم بتشكيلها. نحضر الصوانى ذات الطوف القصير وندهنها بالسمن لان التشكيل بكون على الصوانى مباشرة لأن العجينة مينفعش نشكلها وبعدين نحطها على الصوانى. ثم نقوم بتشكيلها بماكينة البيتى فور واللى معندهوش المكنة يمكنه استبدالها بكيس الحلوانى. بعد تشكيل الجينة على الصوانى نقوم بادخالها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10:15 دقيقة. بعد اخراجها من الفرن نتركها حتى تبرد. ثم نحضر البيتى فور ونحضر طبقين واحد نضع به المربى اللى بنفضلها اى نوع والاخر نضع به اى مكسرات بنحبها سواء فستق ناعم او جوز هند او فورماسيلا. ونقوم بتلزيق واحدة فاتحة مع واحدة غامقة مع بعض ويكونو بنفس الشكل . بعد التلزيق نغمس حرف منه فى المربى ونضعه بعدذلك فى المكسرات اللى بنفضلها. نرصه فى طبق التقديم وبالف هنا وعيد سعيد عليكم. عمر شويل - جدة بكيلو من الدقيق اعملي كمية كبيرة من البيتي فور الهش الدايب الجميل فى المنزل - ثقفني

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