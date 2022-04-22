أسرار عمل بلح الشام المقرمش بطريقة سهلة ولذيذة في البيت

يعد بلح الشام من أكثر الحلويات أنتشارا في مصر وبلاد الشام، وحيث يعد بلح الشام من الحلويات الشهية التي يقبل على تناولها الجميع الصغار والكبار على حد سواء، كما أن مكونات بلح الشام تعد من المكونات الغذائية المفيدة لجسم الأنسان، كما أن بلح من الحلويات التي تمتلك مذاق لذيذ وشهي، حيث أن بلح الشام من الحلويات التي التي تاخذ وقت ولا مجهود كثير في تحضيرها في البيت وسوف نتعرف الان على طريقة عمل بلح الشام بطريقة بسيطه ومكونات متوفره دائما في كل بيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بلح الشام المقرمش

المكونات:

كوب وربع من الدقيق الأبيض المنخول. كوب واحد من الزيت. كوب واحد من الماء. عدد أربع حبات من البيض. ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا. ملعقة صغيرة من النشا. رشة من الملح. أثنين كوب من الشربات البارد.

طريقه التحضير: