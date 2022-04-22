نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار عمل بلح الشام المقرمش بطريقة سهلة ولذيذة في البيت في المقال التالي
يعد بلح الشام من أكثر الحلويات أنتشارا في مصر وبلاد الشام، وحيث يعد بلح الشام من الحلويات الشهية التي يقبل على تناولها الجميع الصغار والكبار على حد سواء، كما أن مكونات بلح الشام تعد من المكونات الغذائية المفيدة لجسم الأنسان، كما أن بلح من الحلويات التي تمتلك مذاق لذيذ وشهي، حيث أن بلح الشام من الحلويات التي التي تاخذ وقت ولا مجهود كثير في تحضيرها في البيت وسوف نتعرف الان على طريقة عمل بلح الشام بطريقة بسيطه ومكونات متوفره دائما في كل بيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل بلح الشام المقرمش
المكونات:
- كوب وربع من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب واحد من الزيت.
- كوب واحد من الماء.
- عدد أربع حبات من البيض.
- ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- رشة من الملح.
- أثنين كوب من الشربات البارد.
طريقه التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار إناء ثم بعد ذلك ضيفي في الإناء كوب واحد من الزيت مع كوب واحد من الماء وبعد ذلك ضعي الإناء على النار واتركي المكونات حتى يغلي جيداً مع بعضهم البعض.
- الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة كوب وربع من الدقيق مع ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا ثم بعد ذلك ضيفي ملعقه صغيره من النشا وقلبي المكونات سويا مع بعضهم البعض حتى يصبح لدينا عجينة لينه وناعمة.
- الخطوة الثالثة قومي برفع الإناء من على النار وبعد ذلك قومي بالاستمرار في التقليب حتى تصبح العجينة قوية ومتماسكة ثم بعد ذلك نترك العجينة حتى تبرد لمدة عدة دقائق بسيطة.
- الخطوة الرابعة قومي بإضافة العجينة كاملة في كيس حلواني مناسب ثم بعد ذلك قومي بالضغط جيداً على الكيس حتى تتشكل أصابع بلح الشام بالشكل جيد وممتاز ثم بعد ذلك قومي بتقطيع كل أصبع من أصابع البلح الشام على حده من الكيس بإستخدام المقص أو بإستخدام الملعقة ثم بعد ذلك قومي بإحضار مقلاة مناسبة وضعي فيها الزيت البارد ثم قومي بوضع أصابع بلح الشام في الزيت واتركي بلح الشام حتى يحصل على لونه ذهبيا.
- الخطوة الخامسة بعد خروج بلح الشام من الزيت قومي بإضافته في الشربات البارد على الفور ثم بعد ذلك أصبح بلح الشام جاهزاً للتقديم وزيني بلح الشام بالمكسرات.
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