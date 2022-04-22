نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كحك العيد الدايب بمكونات بسيطة في البيت في المقال التالي

يعد كحك العيد من أشهر أنواع الكحك التي يتم تقديمها في الأعياد والمناسبات المختلفة، كما أن الكحك يعد من الوصفات السهلة في التحضير ومناسبة تماماً للتقديم في المناسبات، ولذلك يتميز الكحك بطعم لذيذ ودايب وقوامه الهش، وحيث أن مكونات متوفرة دائما في كل بيت، وحيث أن طريقة تحضير الكحك لا تأخذ وقت ولا مجهود كثير، كما أن الكحك من أكثر الحلويات التي يقبل على تناولها الجميع الصغار والكبار على حد سواء، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كحك العيد الدايب بمكونات بسيطة وسهلة ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل الكعك الذايب المكونات: كيلو جرام واحد من الدقيق الأبيض.

ثلاث أكواب من السمن.

ملعقة واحدة صغيرة من رائحة الكحك.

أثنين ملعقة كبيرة من السمسم المنقى.

قطعة واحدة صغيرة من الخميرة البيره.

علبة نوتيلا.

ذرة من ملح الطعام.

ملعقة واحدة من السكر. طريقة التحضير الخطوة الأولى قومي بإحضار إناء كبير مناسب ثم بعد ذلك ضعي في الوعاء كيلو جرام من الدقيق الأبيض مع ذرة من ملح الطعام ثم بعد ذلك ضيفي ملعقة واحدة صغيرة من رائحة الكحك ثم بعد ذلك اخلطيهم جيداً.

الخطوة الثانية قومي بتذويب السمن على النار وبعد ذلك قومي بإضافة السمن إلى الخليط السابق ثم بعد ذلك قلبي الخليط بملعقة كبيرة حتى تهدأ حرارة السمن ثم بعد ذلك اعجني الخليط بيدكي.

الخطوة الثالثة قومي بإحضار وعاء صغير ثم ذوبي الخميرة مع ملعقة واحدة صغيرة من السكر ثم بعد ذلك ضيفي الماء الدافئ وبعد ذلك ضيفي خليط الخميرة إلى خليط الدقيق والسمن السابق ثم بعد ذلك قلبي الخليط جيداً مع الدقيق والسمن جيدا مع بعضهم البعض حتى يصبح لدينا العجين لينه.

الخطوة الرابعة قومي بتغطية العجينة وبعد ذلك ضعي العجينة في دافئ حتى تختمر العجينة ثم بعد ذلك قومي بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم ثم بعد ذلك ضعي فيه ملعقة من النوتيلا ثم بعد ذلك اقفلي العجينة جيداً ثم بعد ذلك قومي بإحضار صينية مناسبة ورصي فيها كرات العجينة.

الخطوة الخامسة قومي بإدخال الصينية في الفرن على نار هادئة اتركي الصينية في الفرن حتى يميل الكحك إلى اللون الأصفر ثم بعد ذلك قومي بإخراج الكحك من الفرن وبعد ذلك قدمي الكحك في طبق إلى أسرتك. عمر شويل - جدة طريقة عمل كحك العيد الدايب بمكونات بسيطة في البيت - ثقفني

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