طريقة عمل بسكويت العيد الهش في المنزل وبدون استخدام النشادر وبنتيجة مضمونة 100%

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بسكويت العيد الهش، انتهى الأسبوع الثاني من شهر رمضان سريعًا وبدء الأسبوع الثالث وهو المنبه لجميع الأمهات من أجل البدء في تحضير البسكويت والكحك لعيد الفطر، لهذا أكثر ما يرغبون في معرفته حاليًا هو طريقة تحضير بسكويت العيد الهش الذي يتم شرائه جاهزًا من الخارج، ولكن نظرًا لأن التكلفة صارت أعلى فإنه من الأفضل أن نقوم نحن بتحضيره في المنزل وفيما يلي نعرفكم على طريقة سهلة لتحضير بسكويت العيد الهش بدون إضافة النشادر له لتجربة جديدة ومميزة.
مكونات بسكويت العيد الهش
في تلك الوصفة نعتمد على جعل قوام البسكويت مقرمش ولكن هش من الداخل ولذيذ في نفس الوقت لهذا لن نقوم بإضافة النشادر له ونحتاج للمكونات التالية:
- لبن: نصف الكوب فقط.
- دقيق: ثلاثة أكواب مكتملة.
- سكر بودرة ناعم: مقدار كوب مكتمل.
- نشا: ملعقة طعام حجمها كبير.
- زبد أو سمن طري: كوب واحد كامل.
- ملح: ربع الملعقة.
- برتقال: حسب الاحتياج من العصير.
- فانيليا: نصف ورقة فانيليا أو مقدار ملعقة ممسوحة.
- بينج بودر: ملعقة شاي حجمها صغير.
- بيض: حبتين كاملتين.
طريقة إعداد البسكويت الهش للعيد بدون نشادر
البسكويت أحد أهم العادات والتقاليد التي اعتدنا عليها في مصر والكثير من الدول العربية الأخرى فهو يناسب العزومات والزيارات التي تتم طوال أيام عيد الفطر لذلك لا يخلو أي منزل في العيد من البسكويت، وكل منزل وكل منطقة لها طريقتها المختلفة والمميزة في تحضير بسكويت العيد وطريقتنا لكم ذات قوام ومذاق مميز وهي:
- يتم خلط الدقيق مع الملح ومقدار النشا والبيكنج بودر في البداية حتى تمتزج المكونات الصلبة أولًا.
- نستخدم المضرب الكهربي من أجل خفق مقدار السكر البودرة مع الزبدة إلى أن يتحول القوام إلى قوام كريمي كثيف لونه سكري.
- نستمر في الخفق مع إضافة حبة البيض ويليها رشة الفانيليا ومن ثم بعد اختفاء البيض وسط المكونات نضع الحليب تدريجيًا مع ضرورة استمرار الخفق.
- يضاف الدقيق في الخطوة النهائية أثناء الخفق حتى تتماسك العجينة شيئًا فشيئًا.
- عندما تصير جاهزة يتم وضعها في وعاء عميق مع تغطيته جيدًا لمنع تسرب الهواء إليها لتتخمر العجينة نصف ساعة بالثلاجة.
- نجهز الفرن بإشعاله ورفع درجة الحرارة.
- نعود للعجين حيث يتم فرد وتشكيل البسكويت حسب الرغبة ويرص في الصينية ويوضع بالفرن.
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