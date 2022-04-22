نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير كحك العيد في المنزل على طريقة أشهر الشيفات في المقال التالي

كحك العيد، لا تحلو أيام العيد إلا بوجود الكحك والبسكويت وخاصةً إذا كنا نحن من نقوم بتحضيره وإعداده بأنفسنا فحينها نضمن الجودة والأمان والمذاق المرغوب به، وليس الأمر بالصعب إذا أردنا تحضير كحك العيد في المنزل فهناك أكثر من طريقة مناسبة ومجربة لتحضير الكحك في المنزل والحصول على نفس النتيجة الجاهزة. كحك العيد من الشيف شربيني مكونات كحك العيد نصف كيلو جرام سمنة فلاحي أو أقل بكمية بسيطة.

كيلو جرام دقيق.

ملعقة ذات حجم صغير ممتلئة بيكنج بودر.

كوب إلا ربع لبن سائل.

ملعقة حجمها صغير ممسوحة خميرة وأخرى ممسوحة أيضًا ملح وأخرى رائحة الكحك من العطار.

ملعقتين حجم كبير سميد ناعم.

للتزيين كمية من السكر الناعم البودرة. خطوات التنفيذ يتم خلط المكونات الصلبة في وعاء واحد ومن ثم نضيف إليها مقدار السمنة الفلاحي. نعجن مكونات الكحك جيدًا حتى تتكون العجينة المرملة النهائية. نشكل الكحك حسب الذوق ونضعه في الصينية المجهزة للفرن ولكن بدون تسوية في الفرن حوالي نصف ساعة أولًا. ومن ثم نشعل الفرن لنصف ساعة على حرارة 200 لينضج الكحك ويزين بالسكر البودرة. طريقة كحك العيد من الشيف نجلاء الشرشابي المكونات المطلوبة ثلاثة أكواب كاملة سمنة.

كوب إلا ربع فقط حليب يكون دافئ.

ملعقة طعام خميرة وأخرى رائحة كحك.

واحد كيلو جرام دقيق.

خمس ملاعق طعام حجمها كبير سمسم.

للحشو ملبن أو عجوة مع عين جمل.

للتزيين سكر بودرة.

رشة ملح. خطوات العمل يتم وضع المكونات الصلبة لتحضير عجينة البسكويت سويًا أولًا. يتم إذابة السمن قبل الاستخدام ومن ثم نمزجه مع الدقيق ونخلط جيدًا حتى يتشرب الدقيق السمن ومن ثم نضيف إليه الحليب. بعد المزج نشكل العجين ككرات الكحك ويتم حشوها بالعجوة أو الملبن. نرص في الصينية وتوضع في الفرن للتسوية. طريقة الكحك من الشيف هالة فهمي المكونات واحد كيلو دقيق أي نوع.

ملعقة شاي حجمها صغير بيكنج بودر.

مع نصف كوب سكر بودرة ناعم.

ملعقتين حجم كبير حبات سمسم.

ملعقة حجمها صغير خميرة.

كوبين ونصف سمنة مذابة.

رائحة كحك مع رائحة من أي نكهة أخرى.

رشة ملح. الطريقة نبدأ بخلط المقادير الصلبة مع وضع حبات السمسم ونضيف للدقيق الرائحة الإضافية. في الخلاط الكهربي أو المضرب ننقل تلك المكونات مع إضافة السمن لها حتى يمتزجوا معًا. وأثناء ذلك نضيف خليط الخميرة وهو عبارة عن ملعقة الخميرة وملعقة السكر وكوب الماء. ونخلط مرة أخرى ومن ثم نشكل الكحك حسب الذوق. عمر شويل - جدة تحضير كحك العيد في المنزل على طريقة أشهر الشيفات - ثقفني

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