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تعد البسبوسة من الحلويات التي تنتشر بشكل كبير في مصر ويعشقها المصريين بشكل كبير، حيث تعد البسبوسة من الحلويات الغير مكلفة والاقتصادية في التحضير، وكما أن طريقة تحضير البسبوسة سهلة وسريعة للغاية في البيت، ويشتهر معظم المحلات بالصناعة عمل البسبوسة بطريقة متنوعة ومختلفة ولكن معظم ربات المنزل والسيدات يريدون طريقة عمل البسبوسة في البيت لكي يضمنوا النظافة والجودة في البيت، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل البسبوسه اللذيذة المرملة بطريقة اقتصادية ومضمونة ومختلفة في البيت وبمكونات بسيطة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل البسبوسة الشهية المكونات: كوب واحد من السكر الأبيض.

كوب واحد من السميد.

كوب واحد من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد من الزبادي.

كوب من الماء للعجن.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

ربع ملعقة من الكربونات. ⁠

ربع كوب من السودانى الغير مملح.

رشة صغيرة من الملح.

أثنين كوب من الشربات البارد. طريقة التحضير: الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء كبير مناسب ثم ضعي فيه كوب واحد من السكر الأبيض مع كوب واحد من الزبادي ثم بعد ذلك ضيفي إليهم نصف كوب من الزيت ونضرب المكونات جيداً مع بعضهم البعض ثم بعد ذلك نضيف إليهم كوب واحد من السميد مع ربع ملعقة من الكربونات ثم يضاف إليهم بعد ذلك ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا مع الاستمرار في ضرب المكونات. الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة كوب واحد من الدقيق الأبيض بالتدريج إلى الخليط ثم بعد ذلك نضرب الخليط مرة أخري ثم بعد ذلك قومي بإحضار صينية مناسبة للفرن ثم بعد ذلك ادهني الصينية بالزيت وبعد ذلك ضعي خليط البسبوسة في الصينية ثم بعد ذلك ضعي السوداني في داخل الخليط. الخطوة الثالثة قومي بإدخال صينية البسبوسة إلى فرن محمي على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم بعد ذلك اتركي الصينية في الفرن لمدة 40 دقيقه ثم بعد ذلك قومي بإخراج الصينية من الفرن ثم قومي بتقطيع البسبوسة ونقوم بعد ذلك بسكب الشربات البارد عليها وبعد ذلك أصبحت البسبوسة جاهزة للتقديم وقدميها إلى أفراد أسرتك. عمر شويل - جدة بطريقة سهلة وسريعة أعملي البسبوسة في البيت بمذاقها الرائع - ثقفني

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