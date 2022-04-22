طرق مختلفة لتحضير الكنافة في رمضان

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طرق مختلفة لتحضير الكنافة، من منا لا يحب الكنافة في شهر رمضان؟ ولكن في نفس الوقت شعرنا بالملل من نفس الطريقة والحشوات المعتادة المقدمة بها الكنافة، ماذا عن بعض الحشوات الجديدة للكنافة وطرق مختلفة لتحضيرها في رمضان لإبهار الضيوف والعائلة؟ تابعوا معنا. طريقة الكنافة بالكريم كراميل المكونات علبة حليب محلى مكثف واحدة.

مع خمس ملاعق من نشا الذرة.

ملعقتين جيلاتين ناعم بودرة.

مقدار كوبين ماء.

ملعقتين حجم صغير دقيق.

ملعقة لها حجم صغير نكهة برتقال أو عصير برتقال مع ملعقة ماء ورد نفس الحجم.

نصف كيلو كنافة وربع كيلو زبدة مكعبات.

كوب كامل بسكويت مطحون جيدًا.

ملعقتين قرفة بودرة.

رشة بسيطة جوزة الطيب. الطريقة يتم في قدر عميق إضافة الماء مع النشا ونقلب بينهما جيدًا حتى تبدأ النشا الذوبان في الماء. نضيف لهذا المزيج الدقيق ونقلب مرة أخرى بالملعقة على النار وبعد ذلك الحليب المحلى المكثف. يفضل استخدام المخفق اليدوي في الخفق حتى يمتزج الدقيق مع النشا والحليب. وبعد ذلك نضع الجيلاتين ومن ثم عصير البرتقال أو نكهة البرتقال ويليها ماء الورد. يجب أن نخفق كافة المكونات مع بعضها في نفس الوقت حتى لا تتكتل المقادير وتظل العجينة ناعمة وبعد ذلك نرفعها عن النار تبرد لربع ساعة. أثناء ذلك الوقت نضع مقدار الزبدة على النار لتذوب ونضيف فوقها الكنافة مقطعة صغيرة. تقلب الكنافة مع الزبدة حتى تتغير في اللون وتصبح بنية وننقلها إلى وعاء عميق. ومن ثم نضع جوزة الطيب ومقدار القرفة وبعد ذلك نضع كمية البسكويت المطحون. ونقلب الكنافة مع المكونات الإضافية ومن ثم نصب كمية منها في أطباق التقديم وفوقها طبقة الكريمة بالكراميل وهكذا حتى ننتهي من الكمية. طريقة الكنافة بالنوتيلا مكونات الوصفة خمس ملاعق زبدة حجمها كبير ولينة.

نصف كيلو جرام كنافة رفيعة.

ملعقة لها حجم صغير سكر.

شيكولاتة نوتيلا حسب الاحتياج. الخطوات تقطع الكنافة بالمقص قطع صغيرة جدًا ومن ثم نخلطها مع الزبدة اللينة حتى تتشربها جيدًا. نضيف أثناء الخلط السكر ونمزج باستمرار. وفي قوالب الكب كيك صغيرة الحجم نضع كمية من الكنافة حتى منتصف القالب وبالتساوي. ومن ثم مقدار حسب الرغبة من النوتيلا وطبقة أخرى من الكنافة وللتزيين العلوي بالنوتيلا. توضع القوالب في الفرن لكي تنضج وعند إخراجها تحلى بالشربات. عمر شويل - جدة طرق مختلفة لتحضير الكنافة في رمضان - ثقفني

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