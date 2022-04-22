حلاوة أصابع زينب بأسهل أسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز ومقرمشة وناجحة

حلاوة أصابع زينب ، حد أشهر الحلويات الشرقية والشعبية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، حيث أهم ما يميز هذه الحلوى مذاقها المميز الذي لا يوصف، وشكلها الفريد والخرافة. وتعد من الحلويات التي تحظى بإقبال الكثير، حيث تجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي. كما أنها من الحلويات التي يتميز بها شهر رمضان الكريم فلا تخلو من مائدة، و لقمة القاضي، وقطايف بالقشطة أيضا، حيث يقبل الكثير على شرائهم من المحلات وقد تكلف أموالا باهظة، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل صوابع زينب ليمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم، وبأقل تكلفة. وتعد هذه الحلوى من أسهل الحلويات التي يتم صنعها فلا تتطلب وقت ولا مجهود. وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضير صوابع زينب لكي تحضرها لأفراد أسرتها لإسعادهم، وبدلا من شرائها من الخارج لضمان جودتها ونظافتها. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات حلاوة أصابع زينب وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات وأحلى من الجاهزة وبأقل تكلفة.

مكونات حلاوة أصابع زينب

تتكون حلاوة أصابع زينب من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب من الدقيق.

ربع كوب من السميد الناعم.

رشة ملح.

ماء دافئ للعجن

ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الزيت أو السمنة أو الزبدة المذابة.

شربات بارد.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير حلاوة أصابع زينب بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي: