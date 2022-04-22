كحك العيد.. طريقة عمل كحك العيد الناعم بمقادير مظبوطة جدا مثل المحلات

في أواخر أيام شهر رمضان المبارك يقوم الناس بالاحتفال بقدوم العيد بتحضير كافة الحلوى الشهيرة التى تقدم في العيد على الإفطار، ومنها كحك العيد والذي يعد من أشهر حلويات العيد حيث يقدم بجانب البيتى فور والبسكويت و القراقيش بالعجوة والسمسم، ويمكن إضافة حشوات مختلفة الكحك مثل التمر أو الملبن و العجمية بالقرفة، فسوف نقوم بتحضير كحك العيد بأسهل الطرق.

طريقة عمل الكحك

المقادير:-

كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كيلو من السمن البلدي أو النباتى.

كيس خميرة فورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ماء دافئ للعجن.

رشة ملح.

ملعقتين كبيرتين من السمسم المحمص.

رائحة كعك أو فانيليا.

سكر بودر للتزيين.

هذه المقادير جاهزة لتحضير كيلو من الكحك يمكن إضافة كمية المقادير حسب كمية الكحك التي ترغبين بها.

حشوات مختلفة الكحك

تمر منزوع النواة ومهروس.

قطع من الملبن وعين الجمل.

قطع من العجمية بالقرفة.

الطريقة:-