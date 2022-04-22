نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كحك العيد.. طريقة عمل كحك العيد الناعم بمقادير مظبوطة جدا مثل المحلات في المقال التالي
في أواخر أيام شهر رمضان المبارك يقوم الناس بالاحتفال بقدوم العيد بتحضير كافة الحلوى الشهيرة التى تقدم في العيد على الإفطار، ومنها كحك العيد والذي يعد من أشهر حلويات العيد حيث يقدم بجانب البيتى فور والبسكويت و القراقيش بالعجوة والسمسم، ويمكن إضافة حشوات مختلفة الكحك مثل التمر أو الملبن و العجمية بالقرفة، فسوف نقوم بتحضير كحك العيد بأسهل الطرق.
طريقة عمل الكحك
المقادير:-
- كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- نصف كيلو من السمن البلدي أو النباتى.
- كيس خميرة فورية.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ماء دافئ للعجن.
- رشة ملح.
- ملعقتين كبيرتين من السمسم المحمص.
- رائحة كعك أو فانيليا.
- سكر بودر للتزيين.
هذه المقادير جاهزة لتحضير كيلو من الكحك يمكن إضافة كمية المقادير حسب كمية الكحك التي ترغبين بها.
حشوات مختلفة الكحك
- تمر منزوع النواة ومهروس.
- قطع من الملبن وعين الجمل.
- قطع من العجمية بالقرفة.
الطريقة:-
- في طبق يستخدم في عجن المخبوزات نقوم بإضافة الدقيق مع رشة الملح ورائحة الكحك والسمسم ونقلب.
- ثم نقوم بتذويب السمن على النار وتسخينها جيداً حتى تصل لدرجة حرارة عالية ثم تضاف على الدقيق نحاول التقليب بالملعقة حتى نتأكد من تبريد السمن ونقوم ببث العجينة للتأكد من تمازج السمن مع الدقيق.
- نقوم بإضافة الماء الدافئ تدريجياً ونعجن باليد للتأكد أن أصبحت العجينة متماسكة وطرية.
- تترك العجينة جانباً حتى تختمر لمدة من نصف ساعة إلى ساعة.
- نقوم بتسخين الفرن جيدا على درجة حرارة عالية ثم نقوم بتحضير صوانى الخبز وناخذ قطعة من العجين ونقوم بتشكيلها على شكل دائري وتستخدم المنقاش أو بصامة العجين لتشكيل الكحك بالنقشة المفضلة لديكم.
- يمكن إضافة أي من الحشوات المختلفة كالتالى، نقوم بفرد قطعة من العجينة ونضع في المنتصف قطعة من الملبن أو التمر أو العجمية ونقوم بغلق العجينة عليها وتلف جيدا ثم نفرد قليلا و ننقشها بالمنقاش.
- نستمر في عمل هذه الطريقة حتى تنتهى كمية عجينة الكحك.
- نرص الكحك فى الصوانى ويوضع في الفرن لمدة ٢٥ دقيقة أو حتى ينضج.
- يخرج من الفرن ويترك ليبرد قليلا ثم نقوم بوضع الكحك في علبة محكمة الغلق ويترك حتى التقديم.
- عند التقديم نرص الكحك في طبق التقديم ويرش عليه السكر البودر.
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